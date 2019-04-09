"Пусть сидит в тюрьме": Волочкова рассказала Малахову про обман и потерянные миллионы

В начале интервью звезда рассказала телеведущему о сложных отношениях с бывшим супругом Игорем Вдовиным, который вошел в ее доверие. Волочкова регулярно одалживала ему крупные суммы денег. Иногда это были последние деньги, а ведь она в том время хотела приобрести дом, а не скитаться где попало. Ведь большинство людей в те годы считало, что балерина живет во "дворцах".

ФОТО: скриншот видео

"Наболело до такой степени, что я уже совсем недавно подала на него заявление в специальные органы. Я считаю, что больше терпеть было нельзя", - призналась она.

Конечно, когда она впервые встретила будущего мужа, он не был богат. Им приходилось жить в ее квартире. В самом начале он спросил у Анастасии 600 тысяч долларов. Она удивилась, но дала эту сумму без расписки.

"Этот человек вернул мне из спустя год, а через месяц занял уже миллион долларов", - подчеркнула Волочкова.

Позже ситуация разворачивалась еще интересней. Вдовин объяснил Анастасии, что ему вновь необходима крупная сумма денег. Если у него не будет этих денег, то его могут посадить. Следом она призналась Малахову, что вся королевская и роскошная свадьба, которую они показали - это была лишь фикция. Этот брак был ненастоящий.

Миллион, который Вдовин занимал был возвращен Анастасии, но занял уже три миллиона долларов.

"Все думали, что я живу во дворцах, а скиталась по съемным домам. Он мне говорил, что вот-вот все наладится. Идет время и я понимаю, что отдаю ему последние деньги", - пояснила она.

ФОТО: скриншот видео

Она считает сейчас, что таким и был план экс-супруга. Он лишь хотел заполучить ее деньги.

Друзья Волочковой, которые понимали в бизнесе, уговорили ее оформить какие-нибудь документы, чтобы стало видно, что она одалживает эти деньги.

"Игорь с этим согласился. Отдал мне 24 квартиры в Астрахани, но они не были построены. Потом вышло так, что и тут он меня обманул. Они поменяли проект дома так, что этих квартир по метражу просто нет", - объяснила она Малахову.

После всего балерина попросила Игоря написать расписку, но и здесь, с ее слов, он обманул ее. Прошло уже десять лет, но Анастасия так и не увидела обещанных денег. Оказалось, что расписка не имеет юридической силы, поэтому Вдовин даже и не собирался выплачивать балерине долг. Позже выяснилось, что он уже вывел три миллиона долларов в офшор за границей.

Игорь Вдовин не имел никогда отношения ни к покупке этого дома, ни к ремонту в нем.

"Не буду скрывать, мне также помогли друзья. Игорь на ни копейкой ни помог на этот дом. Здесь кроме мраморного пола и камина с лестницей не было ничего. Мне нужны были деньги на краску, на обои, на все", - объяснила Волочкова.

По словам звезды, она предложила Вдовину, покрыть часть ее расходов на содержание дома, но бизнесмен отказался. Теперь балерина намерена наказать бывшего супруга через суд, если он не вернет ей три миллиона.