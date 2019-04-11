"Евровидение-2019": Знакомьтесь, Элиот Вассамийе - Бельгия

14, 16 и 18 мая в Тель-Авиве пройдет "Евровидение-2019". В Израиле конкурс состоится уже в третий раз. Ранее Русский TVNET рассказывал про шестерых конкурсантов.
Мы продолжаем знакомить своих читателей с участниками этого популярного музыкального состязания.
Элиот Вассамийе (Eliot) из Бельгии!
О молодом человека практически нет информации.Известно лишь, что его песня Wake Up написана Пьером Дюмуленом, который также является автором композиции City Lights для певицы Бланш. В 2017 году Бланш также представляла Бельгию и заняла 4 место.
Элиот не особо активен в Instagram - на него подписаны чуть более 9 тысяч человек.