Чт, 11.04.2019

"Евровидение-2019": Знакомьтесь, Элиот Вассамийе - Бельгия

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Eliot

ФОТО: https://www.instagram.com/eliotmusicbe

14, 16 и 18 мая в Тель-Авиве пройдет "Евровидение-2019". В Израиле конкурс состоится уже в третий раз. Ранее Русский TVNET рассказывал про шестерых конкурсантов.

Мы продолжаем знакомить своих читателей с участниками этого популярного музыкального состязания. 

 Элиот Вассамийе (Eliot) из Бельгии!

О молодом человека практически нет информации.Известно лишь,  что его песня Wake Up написана Пьером Дюмуленом, который также является автором композиции City Lights для певицы Бланш. В 2017 году Бланш также представляла Бельгию и заняла 4 место. 

Элиот не особо активен в Instagram - на него подписаны чуть более 9 тысяч человек.

Ранее мы рассказали про участницу из Беларуси.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

About Saturday night 🍀🍀🙏 It was soo awesome !😆

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