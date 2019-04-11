Чт, 11.04.2019

Это надо видеть! Певица Глюк’oZa снялась в кружевном нижнем белье

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Глюк’oZa (наст. имя - Наталья Чистякова-Ионова)

ФОТО: https://www.instagram.com/chistyakova_ionova/ коллаж Русский TVNET

Российская популярная исполнительница Глюк’oZa (наст. имя - Наталья Чистякова-Ионова) разместила на свой Instagram-странице пикантное фото, которое за два часа собрало почти 43 тысячи лайков. 

На снимке звезда позирует в кружевном нижнем белье.

Белье полупрозрачное и едва прикрывает интимные места певицы.

Верх роскошного белья и вовсе показывает обнаженную грудь Натальи, поэтому она прикрыла грудь белыми стикерами-звездами. 

"Скучали?", - кокетливо подписала публикацию Глюк’oZa.

Подписчики моментально начали писать комментарии.

"Как всегда супер. Эталон нежности и красоты", - написал один из поклонников исполнительницы. 

Ранее Глюк'oZa в прозрачном костюме произвела фурор.

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Скучали? 💞😉

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