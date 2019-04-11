Пригожин прокомментировал экстренную госпитализацию дочери Валерии

Супруг российской исполнительницы Валерии Иосиф Пригожин ответил на вопросы журналистов о состоянии дочери звезды. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Известно, что накануне 25-летней Анне Шульгиной (дочь Валерии от первого брака) была экстренно прооперирована.
"Никто не думал-не гадал, что сегодня семь утра начнется со скорой, наркоза и операции. Только отошла до конца от наркоза. Все хорошо, с кем не бывает. Спасибо за теплые слова вам. Не терпится вернуться домой и продолжить работу над новыми релизами", - написала Анна в соцсетях.
Сегодня Иосиф Пригожин рассказал журналистом о состоянии Анны.
"К великому счастью ее сегодня выписали и она только что поехала домой... Но была операция. Экстренно госпитализировали.
Подробности не могу сказать, это конфиденциально. Сама захочет, расскажет. Она уже взрослая девочка. Но бывают такие экстренные ситуации. Позавчера ее забрали на "Скорой", ее срочно прооперировали и сегодня уже опустили", - отметил продюсер.
Он также подчеркнул, что экстренные ситуации бывают у всех - вне зависимости от возраста.
"Это непредсказуемо. Спасибо за беспокойство всем вашим читателям, что они так внимательно относятся к ситуация в нашей семье!", - подчеркнул он.
Напомним, 10 апреля стало известно, что дочь певицы Валерии срочно прооперировали.