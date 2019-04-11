Пригожин прокомментировал экстренную госпитализацию дочери Валерии

"Никто не думал-не гадал, что сегодня семь утра начнется со скорой, наркоза и операции. Только отошла до конца от наркоза. Все хорошо, с кем не бывает. Спасибо за теплые слова вам. Не терпится вернуться домой и продолжить работу над новыми релизами", - написала Анна в соцсетях.