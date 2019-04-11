В официальном обменнике продали фальшивые 100 долларов?

В редакцию портала Rus.Postimees в Эстонии обратился Сергей, который уверяет, что ему подсунули подделку в обменном пункте фирмы EUREX. Деньги он менял перед поездкой в Египет, обменял евро на 250 долларов. А по прибытии в египетский аэропорт обнаружил, что египтяне не принимают одну из сотенных купюр, заявляя, что она ненастоящая.

Вернувшись в Таллинн, Сергей первым делом поехал в обменник. «Я объяснил продавцу, что мне продали фальшивую купюру. Работник проверил ее на своем аппарате и сказал, что тот его не принимает. Я сразу позвонил в полицию по номеру 112 и попросил прислать патруль».

Но, по словам Сергея, работница обменного пункта с кем-то поговорила и попросила его отменить вызов полиции и сразу отправиться в главную контору фирмы, где его ждет руководство.

«Там посмотрели купюру, проверили мою карточку клиента обменника и сразу сказали, что есть отметка о покупке 250 долларов в конце февраля. Сказали, что сами обратятся в полицию, составили акт изъятия купюры, а через несколько дней мне позвонили из полиции и вызвали на допрос», - рассказывает Сергей.

На допросе Сергей был вчера. Там у него выяснили обстоятельства приобретения купюры, сказали, что он проходит по делу как свидетель и пообещали разобраться.

Однако версия Сергея в корне отличается от той, которую изложили журналистам представители сети обменных пунктов EUREX.

Представитель EUREX CAPITAL OÜ Инга Олеск для начала уточнила, что, по закону, они обязаны конфисковать денежную купюру с признаками подделки и передать ее в полицию для проведения экспертизы: «Так мы поступили и в данной ситуации. Клиент С. Обратился в нашу контору с целью продать 100 долларов США, и когда оказалось, что купюра имеет признаки подделки, наш работник предложил клиенту обратиться в полицию, чтобы провести экспертизу. После этого клиент стал утверждать, что получил эту купюру у нас. К сожалению, мы не можем сказать, как долго будет длиться экспертиза, но обязательно сообщим о ее результатах клиенту сразу, как только получим информацию».

Олеск уточнила, что если экспертиза установит, что это не подделка, клиенту деньги вернут.

По словам Олеск, EUREX проводит всестороннюю проверку всех купюр: «Для выявления фальшивых денег мы используем как считыватели, так и специальные сканеры для валюты, кроме этого, все наши работники проходят основательное обучение. Таким образом, крайне мала вероятность того, что клиент С. получил поддельную купюру в нашей конторе. За 20 лет работы мы ни разу не выдавали поддельных купюр».

Сергей говорит, что примерно такого ответа и ожидал, а поэтому очень надеется на полицию: «Следователь сказал, что запросит записи камер наблюдения и будут пытаться рассмотреть серийный номер купюры, которую мне выдали. Подменить ее нигде не могли, я не вынимал ее из кошелька и давал ее в руки только в аэропорту, где ее при мне проверили и отказались принимать».

Пока что правоохранительные органы данную ситуацию не комментируют, но объясняют, что делать, если человек попал в аналогичную ситуацию.

Ведущий следователь криминального бюро Пыхьяской префектуры Яна Золотарева сказала: «Если у продавца есть подозрение, что покупатель пытается расплатиться поддельной купюрой, нужно сразу вызвать полицию. Если будет установлено, что с купюрой все в порядке, ее вернут владельцу. Если вы подозреваете, что у вас на руках оказалась поддельная купюра, следует принести ее в полицию и написать заявление.

Если человек хотел расплатиться купюрой, которая вызвала у продавца подозрение и при проверке она оказалась фальшивой, но человек сделал это без злого умысла и по незнанию, полицейские будут устанавливать происхождение купюры и вероятного злоумышленника. В этом случае оснований для привлечения пытавшегося расплатиться человека к ответственности нет. Но если человек обнаружил, что купюра является поддельной, и намеренно пытался расплатиться ею, его действия являются преступлением».