"Полулысая бабка, пришивающая волосики": Известная блогерша раскритиковала Долину

В частности девушка отметила, что Долина использует накладные волосы и это не всегда хорошо выглядит для ее возраста.

"Лариса Долина - 63-летняя бабка с "лысым" пробором, цепляющая на свои три волосины роскошные локоны", - написала она.

Миро подчеркнула, что длинные локоны больше подходят молодым и сексуальным женщинам.

"Лариса Долина - женщина пожилая, и её призыв к сексу в виде длинных, распущенных волос лично у меня вызывает жалость", - отметила блогер.

Она также объяснила, что по ее мнению "удел бабушек - ухоженность".

"Чтобы не быть посмешищем на старости лет, нужно уметь отличать ухоженность от сексапила.

Полулысая бабка, пришивающая волосики - это смешно, как смешны и её вываленные из декольте сиськи, пусть и поднятые вверх силиконом", - написала Миро.

Лена также объяснила, что "в какой-то момент женщине стоит отпустить желание быть желанной".

Стоит отметить, что мнение подписчиков разделились. Часть из них поддержали блогершу, а часть отметили, что Долина звезда, которая не может себе позволить выглядеть плохо.

Ранее Долина за неполный месяц потеряла второго близкого человека.