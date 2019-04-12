Пт, 12.04.2019
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"Полулысая бабка, пришивающая волосики": Известная блогерша раскритиковала Долину

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ФОТО: TASS/Scanpix/instagram/ https://www.instagram.com/richard.pryde.photography/коллаж Русский TVNET

Внешний вид российской исполнительницы Ларисы Долиной раскритиковала скандальная блогерша Лена Миро. На своей странице в соцсетях девушка не скупилась на критику и колкие замечания.  

В частности девушка отметила, что Долина использует накладные волосы и это не всегда хорошо выглядит для ее возраста. 

"Лариса Долина - 63-летняя бабка с "лысым" пробором, цепляющая на свои три волосины роскошные локоны", - написала она. 

Миро подчеркнула, что длинные локоны больше подходят молодым и сексуальным женщинам.

"Лариса Долина - женщина пожилая, и её призыв к сексу в виде длинных, распущенных волос лично у меня вызывает жалость", - отметила блогер.

Она также объяснила, что по ее мнению "удел бабушек - ухоженность".

"Чтобы не быть посмешищем на старости лет, нужно уметь отличать ухоженность от сексапила.

Полулысая бабка, пришивающая волосики - это смешно, как смешны и её вываленные из декольте сиськи, пусть и поднятые вверх силиконом", - написала Миро. 

Лена также объяснила, что "в какой-то момент женщине стоит отпустить желание быть желанной".

Стоит отметить, что мнение подписчиков разделились. Часть из них поддержали блогершу, а часть отметили, что Долина звезда, которая не может себе позволить выглядеть плохо.

Ранее Долина за неполный месяц потеряла второго близкого человека.

ФОТО: https://miss-tramell.livejournal.com/ скриншот

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