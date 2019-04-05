Долина за неполный месяц потеряла второго близкого человека

В марте российскую певицу Ларису Долину потрясла смерть Юлии Началовой. Следующим ударом стал уход народного артиста России Алексея Булдакова. Об этом пишет Газета.ru.
В 1997 году Булдаков снялся вместе с Долиной в клипе "Погода в доме".
Он так уверенно воплотил в жизнь роль генерала-супруга, что поклонники стали считать, что они действительно женаты.
Следом были съемки в клипах "Обижаюсь" и "Ты полюбил другую женщину".
Долина рассказала журналистам, что ей будет не хватать друга.
"Я не могу поверить. Ушел из жизни мой друг, замечательный артист Алексей Булдаков. Талантливый, энергичный, смешной", - призналась она в беседе с "Пятым каналом".
Певица передала соболезнования семье и родным Булдакова и поблагодарила актера за дружбу и совместное творчество.
"Пусть земля будет тебе пухом, Леша. Спасибо тебе за дружбу, за ролик "Погоды в доме". Спасибо тебе за все!" - сказала исполнительница.
Напомним, актер скончался 3 апреля в возрасте 68 лет в Монголии на гастролях. Причина смерти - оторвавшийся тромб.