"Цифра дня": Сколько стоят песни Ольги Бузовой

Один из современных российских авторов песен рэпер ST (наст.имя - Александр Степанов), который написал такие композиции Ольги Бузовой как "Мало половин", "Чемпион" и "Она не боится", рассказал порталу Lenta.ru сколько стоят его услуги.
Со слов Степанова, стоимость одного текста у него начинается от 20 тысяч долларов (17,6 тысяч евро).
Но стоит отметить, что рэпер не всегда согласен на такую работу.
"Просто писать песни за деньги для того, чтобы кто-то тешил свое самолюбие, — это не всегда интересно. Только если за большие деньги. Я очень дорогой гострайтер", - сказал он.
Известно, что супер-хит ST "Мало половин" ST подарил Ольге Бузовой, но продолжает получать с нее авторские отчисления.
Степанов признался, что он часто дарит песни, но оставляет за собой авторские права.
"Где-то я отдаю все авторские, но меня все равно обязаны указывать как автора текста. Отдаю, потому что в нашем законодательстве очень сложно это устроено, нужно постоянно подписывать какие-то бумаги, а это лишний геморрой", - пояснил он.