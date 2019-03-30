Бузова снялась в эротической фотосессии в кружевном белье

Недавно в СМИ появились слухи о предстоящей свадьбе российской звезды Ольги Бузовой и Валентина Коробкова. Теперь звезда восхитила своих поклонников откровенной фотографией в нижнем кружевном белье.
Недавно телеведущая вернулась из Барселоны, где отмечала день рождения своей мамы Ирины Александровны.
Бузова полноценно окунулась в рабочие будни - это многочисленные съемки, концерты и спектакли.
Instagram звезды регулярно пополняется новыми сториз и фотографиями. Теперь Ольга обрадовала поклонником столь "горячим" фото.
Совсем недавно певица поблагодарила "своих людей" - количество ее фалловеров в Instagram достигло 15 миллионов.