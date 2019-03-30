Сб, 30.03.2019
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Лаурис Дарзиньш, хоккеист

Бузова снялась в эротической фотосессии в кружевном белье

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Ольга Бузова

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS

Недавно в СМИ появились слухи о предстоящей свадьбе российской звезды Ольги Бузовой и Валентина Коробкова. Теперь звезда восхитила своих поклонников откровенной фотографией в нижнем кружевном белье. 

Недавно телеведущая вернулась из Барселоны, где отмечала день рождения своей мамы Ирины Александровны.

Бузова полноценно окунулась в рабочие будни - это многочисленные съемки, концерты и спектакли.

Instagram звезды регулярно пополняется новыми сториз и фотографиями. Теперь Ольга обрадовала поклонником столь "горячим" фото.

Совсем недавно певица поблагодарила "своих людей" - количество ее фалловеров в Instagram достигло 15 миллионов.

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