Сб, 13.04.2019

В убийстве пропавшей Синдии Роне подозревается отчим

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Синдия Роне

ФОТО: Facebook.com/Valsts policija

В Эмбутской волости утром 12 апреля стало известно, что со следами насильственной смерти, найдено тело 20-летней Синдии Роне. Жители, которые знали молодую девушку, шокированы случившимся и рассказывают, что ничего не свидетельствовало о возможном убийстве, сообщает передача Degpunktā.

В передаче сообщается, что в последний раз молодую девушку видели 9 апреля около полудня. Она отправилась в магазин к своей матери, а позднее ушла с отчимом, после чего буквально исчезла. 

На следующий день после просьбы родителей Синдии, на поиски отправились сотрудники правоохранительных органов и добровольцы - местные жители, друзья, члены семьи. 

Передача Degpunktā спросила у местных о случившемся. Жители считают, что в окрестностях ничего подозрительного не происходило, однако сообщают, что в подозрении об убийстве задержан отчим, 32-летний Виестурс. 

Он уже несколько лет живёт вместе с мамой Синдии. Жители рассказывают, что ничего не свидетельствовало о том, что мужчина может быть опасен. Даже для соседей, которые каждый день видели семью, произошедшее стало шоком. 

Если правоохранительные органы в ходе дальнейшего расследования получат подтверждение подозрений, то это будет уже второе убийство на совести 32-летнего мужчины.

Информация портала liepājniekiem.lv свидетельствует о том, что задержанный ранее уже был судим. В 2006 году в Эмбутской волости он совершил убийство, за что семь лет провёл за решеткой.

Журналисты передачи отправились ближе к месту происшествия. Пропавшая двадцатилетняя девушка работала в магазинчике Gaisma, где в пятницу еще стояли цветы, и горела свеча. 

Коллеги погибшей рассказывают, что девушка была светлым человеком, с которой связаны только хорошие воспоминания. 

На данный момент к задержанному применена мера пресечения в виде лишения свободы. По данным неофициальной информации, мужчина уже признался в содеянном. 

Расследование продолжается и назначены экспертизы, для выяснения точных причин смерти. 

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