В убийстве пропавшей Синдии Роне подозревается отчим

В Эмбутской волости утром 12 апреля стало известно, что со следами насильственной смерти, найдено тело 20-летней Синдии Роне. Жители, которые знали молодую девушку, шокированы случившимся и рассказывают, что ничего не свидетельствовало о возможном убийстве, сообщает передача Degpunktā.
В передаче сообщается, что в последний раз молодую девушку видели 9 апреля около полудня. Она отправилась в магазин к своей матери, а позднее ушла с отчимом, после чего буквально исчезла.
На следующий день после просьбы родителей Синдии, на поиски отправились сотрудники правоохранительных органов и добровольцы - местные жители, друзья, члены семьи.
Передача Degpunktā спросила у местных о случившемся. Жители считают, что в окрестностях ничего подозрительного не происходило, однако сообщают, что в подозрении об убийстве задержан отчим, 32-летний Виестурс.
Он уже несколько лет живёт вместе с мамой Синдии. Жители рассказывают, что ничего не свидетельствовало о том, что мужчина может быть опасен. Даже для соседей, которые каждый день видели семью, произошедшее стало шоком.
Если правоохранительные органы в ходе дальнейшего расследования получат подтверждение подозрений, то это будет уже второе убийство на совести 32-летнего мужчины.
Информация портала liepājniekiem.lv свидетельствует о том, что задержанный ранее уже был судим. В 2006 году в Эмбутской волости он совершил убийство, за что семь лет провёл за решеткой.
Журналисты передачи отправились ближе к месту происшествия. Пропавшая двадцатилетняя девушка работала в магазинчике Gaisma, где в пятницу еще стояли цветы, и горела свеча.
Коллеги погибшей рассказывают, что девушка была светлым человеком, с которой связаны только хорошие воспоминания.
На данный момент к задержанному применена мера пресечения в виде лишения свободы. По данным неофициальной информации, мужчина уже признался в содеянном.
Расследование продолжается и назначены экспертизы, для выяснения точных причин смерти.