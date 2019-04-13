В убийстве пропавшей Синдии Роне подозревается отчим

В передаче сообщается, что в последний раз молодую девушку видели 9 апреля около полудня. Она отправилась в магазин к своей матери, а позднее ушла с отчимом, после чего буквально исчезла.

На следующий день после просьбы родителей Синдии, на поиски отправились сотрудники правоохранительных органов и добровольцы - местные жители, друзья, члены семьи.

Передача Degpunktā спросила у местных о случившемся. Жители считают, что в окрестностях ничего подозрительного не происходило, однако сообщают, что в подозрении об убийстве задержан отчим, 32-летний Виестурс.

Он уже несколько лет живёт вместе с мамой Синдии. Жители рассказывают, что ничего не свидетельствовало о том, что мужчина может быть опасен. Даже для соседей, которые каждый день видели семью, произошедшее стало шоком.

Если правоохранительные органы в ходе дальнейшего расследования получат подтверждение подозрений, то это будет уже второе убийство на совести 32-летнего мужчины.

Информация портала liepājniekiem.lv свидетельствует о том, что задержанный ранее уже был судим. В 2006 году в Эмбутской волости он совершил убийство, за что семь лет провёл за решеткой.

Журналисты передачи отправились ближе к месту происшествия. Пропавшая двадцатилетняя девушка работала в магазинчике Gaisma, где в пятницу еще стояли цветы, и горела свеча.

Коллеги погибшей рассказывают, что девушка была светлым человеком, с которой связаны только хорошие воспоминания.

На данный момент к задержанному применена мера пресечения в виде лишения свободы. По данным неофициальной информации, мужчина уже признался в содеянном.