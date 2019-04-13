Певица Азиза выходит замуж

Вокруг женщины всегда были толпы мужчин. Артистка рассказывала, что ей редко приходилось чувствовать себя одиноко, но она отметила, что бывает сложно разглядеть нужного человека, даже если он близко.

В программе "Выход в люди" Азиза рассказала, что нашла свою вторую половину в лице лучшего друга, с которым она постоянно общалась.

"У каждого из нас шла своя жизнь, а потом раз — и реки опять пересекались", — сказала артистка.

Теперь Азиза и Олег переходят на новый уровень: они планируют пожениться. Исполнительница не скрывает, кто же возлюбленный.

"Я знаю его 30 лет, мы познакомились после Юрмалы. Когда-то Олег Бескровный предложил мне песню, он композитор. Стал за мной ухаживать, но замуж я тогда за него не вышла, хотя предложение он сделал много лет назад", — сообщила артистка.

Когда Азиза была одинока, она звала мужчину в отпуск. Будучи верным другом, он всегда соглашался лететь, куда бы ни пожелала исполнительница.

"Мы могли говорить, молчать, петь, плакать. После моих многочисленных операций он был рядом. Под Новый год мы поехали в Ялту, и в 12 он сделал мне предложение. Я не поняла, как реагировать. Я не удивилась, знала, что он любил меня все эти годы. И я сказала "да", — рассказала певица.

У женщины всегда была мечта стать мамой и создать семью. "Я спросила, как он относится к усыновлению. Олег сказал, что это серьезный вопрос, но мы его решим", — подчеркнула певица.

Композитор Олег Бескровный был знаком со всеми, кто был у женщины за последние 30 лет: Игоря Малахова, Александра Бродолина и остальных. Но жениха совсем не смущает прошлое возлюбленной.

Фанаты Азизы считали, что она тайно вышла замуж за предпринимателя Бродолина, но пара уже давно не вместе. Одной из причин распада пары стало нежелание мужчины заводить детей. Азиза долго переживала из-за своего бесплодия и предлагала избраннику воспользоваться услугами суррогатной матери или усыновить ребенка.

"Я его любила, до сих пор по-своему люблю. Но он сказал, что хочет, чтоб и мои гены были у ребенка. Но как? Девять лет я чего-то ждала", — пожаловалась звезда. Сейчас она очень рада, что связала судьбу с Олегом.

"В прошлом августе Илья Резник с женой венчались в Крыму, а я поймала букет невесты. Я часто бывала на свадьбах, но раньше не ловила букет. Вообще, хочется, чтоб все случилось в ближайшее время, вдруг передумаю", — смеется певица. Азиза хочет сыграть пышную свадьбу и позвать на мероприятие звезд эстрады. Она уже начала выбирать наряд невесты, но даты события не назвала.