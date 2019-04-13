"Свадьба в пельменной": Первый муж Примадонны вспомнил, как это было

Миколас признался, что они, действительно, решили торжество провести в столовой рядом с домом.

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"Это рядом нашим домом была рабочая пельменная. Работала до шести, до семи часов", - вспоминает он.

Он объяснил, что Зинаида Архиповна (мама Аллы) была против ресторана и настояла, что все они организуют сами.

"Сняли кафешку. Дня два-три они готовили, а папа, в то время, где-то достал три ящика коньяка! Это была шикарная свадьба! Было человек 80", - подчеркнул Орбакас

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Андрей Малахов показал дом в Литве, куда любила приезжать Примадонна с Кристиной Орбакайте. Миколас показал старое фото, где была звезда была молодой. Он также рассказал, как маленькая Кристина помогала бабушке работать на рынке и немного говорила по-литовски.

ФОТО: скриншот видео

ФОТО: скриншот видео

Отвечая на вопрос о причине развода, Миколас засмеялся. Он объяснил, что тогда они были молоды, горячи, более импульсивны и менее могли себя контролировать, где-то много ревновали.

Напомним, Алла Пугачева состояла в браке с Миколосом Орбакасом с 1969 год по 1973. У супругов родилась дочь Кристина Орбакайте.