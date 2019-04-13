"Свадьба в пельменной": Первый муж Примадонны вспомнил, как это было
Накануне юбилея Аллы Пугачевой прошел праздничный выпуск программы "Прямой эфир". На передаче первый супруг Миколас Орбакас рассказал, как они праздновали день своего бракосочетания.
Миколас признался, что они, действительно, решили торжество провести в столовой рядом с домом.
"Это рядом нашим домом была рабочая пельменная. Работала до шести, до семи часов", - вспоминает он.
Он объяснил, что Зинаида Архиповна (мама Аллы) была против ресторана и настояла, что все они организуют сами.
"Сняли кафешку. Дня два-три они готовили, а папа, в то время, где-то достал три ящика коньяка! Это была шикарная свадьба! Было человек 80", - подчеркнул Орбакас
Андрей Малахов показал дом в Литве, куда любила приезжать Примадонна с Кристиной Орбакайте. Миколас показал старое фото, где была звезда была молодой. Он также рассказал, как маленькая Кристина помогала бабушке работать на рынке и немного говорила по-литовски.
Отвечая на вопрос о причине развода, Миколас засмеялся. Он объяснил, что тогда они были молоды, горячи, более импульсивны и менее могли себя контролировать, где-то много ревновали.
Напомним, Алла Пугачева состояла в браке с Миколосом Орбакасом с 1969 год по 1973. У супругов родилась дочь Кристина Орбакайте.