Пугачева призналась в срочной операции: "Больше я уже не осмелюсь"

Российскую исполнительницу Аллу Пугачеву многие обвиняли в том, что ее голос сейчас оставляет желать лучшего. Появились слухи, что звезда собирается петь под фонограмму. Но Примадонна рассказала, что она специально сделала операцию перед юбилейным концертом, чтобы не разочаровывать поклонников. Об этом она рассказала в интервью изданию "Московский комсомолец".
"Кто-то передал кому-то эту информацию, что я все песни записала...И началось. Но это правда, я действительно записала песни, причем левой ногой, чтобы репетировать, чтобы музыканты могли послушать, знать, какой темпоритм. Картина какая-то должна же быть. Я не студийная певица", - отметила она.
Для того, чтобы решить возникшие проблемы с голосом, артистка обратилась к израильским медикам. Врачи настояли на срочной операции.
"Пищевод был не в порядке, а он же связан с диафрагмой, оттуда и шли все проблемы...Вроде поправили, теперь надо поддерживать.
Здоровье надо беречь. Этот концерт для меня святое, потому что главная мотивация - дети. Больше я уже не осмелюсь ничего этого делать. С такими муками и нервами!", - призналась Алла Борисовна.
Теперь Примадонна принимает специальные лекарства и бережет голосовые связки.
Но звезда не отрицает, что могла бы спеть и под фонограмму.
"С удовольствием, может быть, сделала бы это, чтобы пощадить себя. Но, во-первых, я не попадаю никогда в фонограмму, а во-вторых, совершенно другая энергетика. Лучше я захриплю, лучше я слова забуду, чем вот это стерилизованное все выдавать. Впрочем, к мифам о себе мне не привыкать", - объяснила она.
Ранее Алла Пугачева накануне 70-летия сменила прическу.