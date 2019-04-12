Пугачева призналась в срочной операции: "Больше я уже не осмелюсь"

"Кто-то передал кому-то эту информацию, что я все песни записала...И началось. Но это правда, я действительно записала песни, причем левой ногой, чтобы репетировать, чтобы музыканты могли послушать, знать, какой темпоритм. Картина какая-то должна же быть. Я не студийная певица", - отметила она.

Для того, чтобы решить возникшие проблемы с голосом, артистка обратилась к израильским медикам. Врачи настояли на срочной операции.

"Пищевод был не в порядке, а он же связан с диафрагмой, оттуда и шли все проблемы...Вроде поправили, теперь надо поддерживать.

Здоровье надо беречь. Этот концерт для меня святое, потому что главная мотивация - дети. Больше я уже не осмелюсь ничего этого делать. С такими муками и нервами!", - призналась Алла Борисовна.

Теперь Примадонна принимает специальные лекарства и бережет голосовые связки.

Но звезда не отрицает, что могла бы спеть и под фонограмму.

"С удовольствием, может быть, сделала бы это, чтобы пощадить себя. Но, во-первых, я не попадаю никогда в фонограмму, а во-вторых, совершенно другая энергетика. Лучше я захриплю, лучше я слова забуду, чем вот это стерилизованное все выдавать. Впрочем, к мифам о себе мне не привыкать", - объяснила она.