"Миллионы Аллы Пугачевой": сколько заработала звезда и на что тратит

Промоутеры считают, что Алла Борисовна сможет не только окупить расходы на создание шоу, но и заработать. Все билеты были раскуплены уже в самый первый день. На данный момент цена у перекупщиков варьируется от 2,7 тысяч евро до 5,5 тысяч евро.

Продюсер Алина Красная считает, что такой спрос обусловлен тем, что артистка не выступала 10 лет.

Юбилейный концерт Примадонны спонсируют крупные компании и банки.

"Один только "Ростех" выделил 40 млн рублей (55 тысяч евро). Да, расходы на шоу немаленькие: 8 млн рублей (примерно 110 тысяч евро) - аренда зала Кремлевского дворца, один большой рекламный баннер (на месяц) стоит миллион рублей (13,7 тысяч евро), один плакат - 40 тысяч (около 550 евро), плюс зарплата музыкантам, танцорам, декорации, костюмы от Юдашкина, на которые уже ушло полтора миллиона. Но у всех артистов такие траты, однако им такой любви спонсоры никогда не выказывали", - подчеркнул промоутер Сергей Лавров.

Алла Пугачева ФОТО: скриншот видео

Он полагает, что Пугачева получила несколько миллионов евро за юбилейный концерт. Сумма, которую дали спонсоры, это уже полтора миллиона евро.

"Плюс средняя стоимость билета - 100 тысяч рублей (1,3 тыс. евро). Там 6000 мест. Вот и посчитайте... Пугачевой до сих пор платят больше всех, другим артистам такие гонорары и не снились", - объяснил он.

Лавров считает, что даже после ухода со сцены, Пугачева остается высокооплачиваемой артисткой.

"Я в очереди стою, чтобы провести ее юбилейный гастрольный тур. Уже за один концерт в регионах ей готовы предложить как минимум 100 тысяч евро (более 7 млн рублей). Но она пока не хочет. Переезды очень выматывают. А на корпоративах Алла Борисовна работает только за очень большие деньги - 300 тысяч евро (22 млн рублей)", - говорит он.

В советские годы певица вовсе не зарабатывала так много. Ее ставка была всего 8 рублей за выступление. Об этом рассказывал бывший муж певицы режиссер Александр Стефанович.

"В месяц она зарабатывала 160 рублей. Для сравнения: я ежемесячно получал зарплату режиссера-постановщика "Мосфильма" - 300 рублей. Так что за тот период Алла вряд ли могла накопить миллионы", - объяснил он.

По словам продюсера Алины Красной, Пугачева никогда не шиковала и не покупала брендовые наряды.

"Любимая ее фраза: "Денег должно быть ровно столько, чтобы не чувствовать себя униженным!" - отметила продюсер.

Алла Пугачева ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

Согласно изданию Forbes, состояние певицы приближается к $100 миллионам (около 88,4 млн евро).

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