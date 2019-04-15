Солистку группы Serebro госпитализировали после концерта

У популярного коллектива Макса Фадеева сейчас новый состав. Несмотря на смену солисток группа невероятно востребована. Концертный график девушек составлен очень плотно. 14 апреля участнице Ирине Титовой стало плохо после выступления. Девушке вызвали скорую помощь. Об этом пишет StarHit.ru.
Инцидент произошел после концерта "Партийная зона Муз-ТВ". Сообщается, что у Титовой поднялась высокая температура. Предварительно медики поставили диагноз - ангина, но это еще не окончательно.
Известно, что Ирину увезли в одну из московских больниц.
Напомним, в ноябре 2018 года продюсер Максим Фадеев решил распустить предыдущий состав группы Serebro и объявить кастинг.
На кастинга были выбраны новые участницы, и сформирован состав. Ими стали:
- Елизавета Корнилова, которая с детства снималась в "Ералаше" и пела в группе "Треки". Отец Елизаветы известный композитор - Игорь Корнилов, который писал песни многим звездам российского шоу-бизнеса.
- Второй участницей стала бывшая спортсменка, 22-летняя Ирина Титова.
- Третьей солисткой коллектива была выбрана Марианна Кочурова, которая в 2014 году поступила в ГИТИС на факультет актерского искусства, и даже успела сняться в нескольких в сериалах.