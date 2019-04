Верка Сердючка поедет на «Евровидение»

Оголошено учасників інтервал-актів «Євробачення-2019». 😍🔥 - Нетта виступить в першому півфіналі з новою версією переможної пісні Toy і в фіналі з новим треком, прем'єра якого відбудеться пізніше; Dana International виступить в одному з півфіналів і в фіналі; Кончіта Вурст заспіває Heroes Монса, Монс виконає попурі з піснею Елені Фурейри, Елені заспіває пісню Вєрки Сердючки з 2007 року, а Вєрка заспіває пісню Нетти Toy. До них приєднається Галі Атарі з піснею Hallilujah; Гал Гадот стане спеціальним гостем фіналу Євробачення-2019; - Ідан Райхель з'явиться з 24 музикантами і 26 фіналістами з піснею Boee; Група Shalva (з нац.отбора Ізраїлю) виступить з піснею Million Dreams; Остаточні переговори з Мадонною ведуться. Гонорар за дві пісні - 1,3 мільйона доларів.

