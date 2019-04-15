Верка Сердючка поедет на «Евровидение»

Отмечается, что артист вне конкурсной программы исполнит композицию израильской певицы Нетты Барзилай «Toy». На мероприятии выступит и сама Барзилай, а также Кончита Вурст, Dana International, Монс Сельмерлев, Гали Атари и Элени Фурейра. Продолжаются переговоры по поводу участия Мадонны. Специальным гостем станет актриса Галь Гадот.

Как мы уже сообщали, стало известно, что в текущем году Украина не будет участвовать в «Евровидении».