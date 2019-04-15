Верка Сердючка поедет на «Евровидение»

Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступит на «Евровидении», которое пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Об этом сообщается в украинском Instagram-аккаунте конкурса.
Отмечается, что артист вне конкурсной программы исполнит композицию израильской певицы Нетты Барзилай «Toy». На мероприятии выступит и сама Барзилай, а также Кончита Вурст, Dana International, Монс Сельмерлев, Гали Атари и Элени Фурейра. Продолжаются переговоры по поводу участия Мадонны. Специальным гостем станет актриса Галь Гадот.
Оголошено учасників інтервал-актів «Євробачення-2019». 😍🔥 - Нетта виступить в першому півфіналі з новою версією переможної пісні Toy і в фіналі з новим треком, прем'єра якого відбудеться пізніше; Dana International виступить в одному з півфіналів і в фіналі; Кончіта Вурст заспіває Heroes Монса, Монс виконає попурі з піснею Елені Фурейри, Елені заспіває пісню Вєрки Сердючки з 2007 року, а Вєрка заспіває пісню Нетти Toy. До них приєднається Галі Атарі з піснею Hallilujah; Гал Гадот стане спеціальним гостем фіналу Євробачення-2019; - Ідан Райхель з'явиться з 24 музикантами і 26 фіналістами з піснею Boee; Група Shalva (з нац.отбора Ізраїлю) виступить з піснею Million Dreams; Остаточні переговори з Мадонною ведуться. Гонорар за дві пісні - 1,3 мільйона доларів.
Как мы уже сообщали, стало известно, что в текущем году Украина не будет участвовать в «Евровидении».
Сначала от участия отказалась победительница Национального отбора Maruv, объясняя, что не хочет участвовать в политических играх. также группа Freedom Jazz, занявшая второе место, тоже приняла решение не выступать за Украину. Наконец, коллектив Kazka, занявший третье место заявил об отказе поехать на конкурс.