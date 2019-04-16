После развода Илья Резник хотел покончить с собой

Автора хитов Аллы Пугачевой спас сын, который тогда пожелал остаться жить с отцом.

"Я был на грани самоубийства. Я так любил своих детей, и потерять их было бы для меня большой трагедией. Максим меня спас, когда сказал, что на суде хочет жить с папой. Это было счастье. Но спасти семью было нельзя, она держалась только на детях", - отметил Илья Резник.

Сын остался с поэтом, и продолжил с ним жить еще много лет. Дочка Алиса приняла решение остаться с матерью. Бывшая супруга добилась запрета на встречи отца и дочери, но Резник нарушал закон, чтобы хоть на несколько мгновений увидеть девочку.

"Я перелезал через забор в какой-то санаторий, чтобы встретиться с Алисой, искал ее. Но Регина сделала все, чтобы мы отдалились. Когда Алиса выросла, связь наладилась", - поделился он.

После этого он женился на танцовщице Мунире Аргумбаевой, но и здесь Резнику не повезло в личной жизни. Именно вместе с ней и сыном он гостил у Пугачевой. В тот период появились на свет его самые популярные песни.

В период перестройки поэт столкнулся с кризисом. Тогда у него родился второй сын. Он понимал, что не может прокормить семью, и решился на переезд в Соединенные Штаты Америки.

"У меня не было бизнеса, я всегда зарабатывал своими стихами. А в 90-е стихи уже не продавались", - вспоминает Резник.

Этот переезд лишил его семьи. Автор захотел вернуться в Россию, но супруга отказалась.

"Ей там понравилось, а мне в Америке делать было нечего. Я стабильно высылал ей и сыну деньги. Большие суммы", - подчеркнул он.

Встреча с Ириной перевернула жизнь поэта. Когда он решился на развод с Мунирой начался страшный скандал. Резника обвиняли в изменах, о том, что бросил жену и сына в США в нищете.

Тогда произошла ссора с закадычной подругой Аллой Пугачевой. Согласно слухам, причиной стал именно развод со второй женой.

"Она же как бы дружила с Мунирой. Точнее, Мунира обратилась к ней за помощью, а Алла встала на ее сторону. От нее три адвоката было", - вспоминает Резник.