Вт, 16.04.2019
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После развода Илья Резник хотел покончить с собой

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Илья Резник и Мунира Аргумбаева

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Поэт-песенник Илья Резник уже 20 лет счастлив с супругой Ириной Романовой. Он считает женщину своей музой. Но так было не всегда. Свой первый развод с Региной Резник он переживал болезненно. Даже был невероятно близок к самоубийству. Об этом пишет издание StarHit.ru.

Автора хитов Аллы Пугачевой спас сын, который тогда пожелал остаться жить с отцом. 

"Я был на грани самоубийства. Я так любил своих детей, и потерять их было бы для меня большой трагедией. Максим меня спас, когда сказал, что на суде хочет жить с папой. Это было счастье. Но спасти семью было нельзя, она держалась только на детях",  - отметил Илья Резник. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сын остался с поэтом, и продолжил с ним жить еще много лет. Дочка Алиса приняла решение остаться с матерью. Бывшая супруга добилась запрета на встречи отца и дочери, но Резник нарушал закон, чтобы хоть на несколько мгновений увидеть девочку. 

"Я перелезал через забор в какой-то санаторий, чтобы встретиться с Алисой, искал ее. Но Регина сделала все, чтобы мы отдалились. Когда Алиса выросла, связь наладилась",  - поделился он. 

После этого он женился на танцовщице Мунире Аргумбаевой, но и здесь Резнику не повезло в личной жизни. Именно вместе с ней и сыном он гостил у Пугачевой. В тот период появились на свет его самые популярные песни. 

В период перестройки поэт столкнулся с кризисом. Тогда у него родился второй сын. Он понимал, что не может прокормить семью, и решился на переезд в Соединенные Штаты Америки. 

"У меня не было бизнеса, я всегда зарабатывал своими стихами. А в 90-е стихи уже не продавались",  - вспоминает Резник. 

Этот переезд лишил его семьи. Автор захотел вернуться в Россию, но супруга отказалась. 

"Ей там понравилось, а мне в Америке делать было нечего. Я стабильно высылал ей и сыну деньги. Большие суммы",  - подчеркнул он. 

Встреча с Ириной перевернула жизнь поэта. Когда он решился на развод с Мунирой начался страшный скандал. Резника обвиняли в изменах, о том, что бросил жену и сына в США в нищете. 

Тогда произошла ссора с закадычной подругой Аллой Пугачевой. Согласно слухам, причиной стал именно развод со второй женой. 

"Она же как бы дружила с Мунирой. Точнее, Мунира обратилась к ней за помощью, а Алла встала на ее сторону. От нее три адвоката было", -  вспоминает Резник. 

Как он сам отметил, позже он помирился с Примадонной. Теперь они даже иногда созваниваются. 

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