Фанаты сериала "Игры престолов" собрались на премьере первой серии
В понедельник, 15 апреля на особом сеансе состоялась встреча латвийских фанатов сериала канала HBO "Игры престолов" ("Game Of Thrones"). Киносага вышла на финальный этап и накануне стартовал заключительный - восьмой сезон.
Русский TVNET предлагает посмотреть, как прошла премьера в Риге.
Сериал можно посмотреть на интерактивном телевидении LMT.
Галерея: Фанаты сериала "Игры престолов" собрались на показ первой серии восьмого сезона