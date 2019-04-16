Вт, 16.04.2019
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Фанаты сериала "Игры престолов" собрались на премьере первой серии
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Foto: "Troņu spēļu" fani tiekas, lai kopīgi noskatītos jaunās sezonas pirmo sēriju

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В понедельник, 15 апреля на особом сеансе состоялась встреча латвийских фанатов сериала канала HBO "Игры престолов" ("Game Of Thrones"). Киносага вышла на финальный этап и накануне стартовал заключительный - восьмой сезон. 

Русский TVNET предлагает посмотреть, как прошла премьера в Риге. 

Сериал можно посмотреть на интерактивном телевидении LMT. 

Галерея: Фанаты сериала "Игры престолов" собрались на показ первой серии восьмого сезона

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

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