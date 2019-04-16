Пожар в соборе Парижской Богоматери ограничен и частично потушен

"Пожар полностью контролируется. Он частично потушен, ликвидируются очаги возгорания, которые нужно потушить", - заявил пресс-секретарь бригады пожарных Парижа Габриэль Пли.

Вечером в понедельник начальник пожарных Парижа Жан Клод Гале сообщил, что "главная постройка собора Парижской Богоматери спасена и сохранена", а обе главные башни собора спасены.

Свидетели рассказывают о произошедшем пожаре.

Гале в качестве большого достижения пожарных упомянул то, что им удалось предотвратить распространение пламени на северную башню и ее катастрофическое обрушение.

Однако он признал, что огонь уничтожил две трети покрытия крыши соборы, и добавил, что в пожаре пострадал один пожарный.

Гале заявил, что пожарные продолжили работать и ночью, чтобы спасти постройку.

Мэр Парижа Анна Идальго отметила, что спасена значительная часть произведений искусств, находившихся в соборе.

Премьер-министр Испании Педро Санчес предложил Франции помощь своего государства в восстановлении собора. Он написал в Twitter, что этот пожар - "катастрофа для Франции, Испании и Евпропы", добавив, что пламя уничтожило "850 лет истории, архитектуры, живописи и скульптуры".

Президент Франции Эммануэль Макрон отложил телевизионное обращение к нации, запланированное на вечер в понедельник, в связи с пожаром.

Макрон собирался подвести итоги трехмесячных национальных дебатов, которые прошли в связи с протестами "желтых жилетов". Президент принес соболезнования всем французам и всем католикам в твиттере: "Как и всем согражданам, мне больно смотреть как горит частица нас".

Позже Макрон приехал к собору.

Тем временем, президент США Дональд Трамп отреагировал и написал, что "жутко смотреть, как горит Нотр-Дам" и советует тушить его с воздуха.

Прокуратура Парижа начала расследование причин пожара. Госсекретарь при французском МВД Лоран Нуньес заявил, что в результате пожара никто не пострадал.

ФОТО: Reuters/EPA/AFP/ScanPix

Как сообщают источники со ссылкой на парижских пожарных, вероятной причиной пожара и последующего обрушения шпиля в соборе Парижской Богоматери могли стать работы по реставрации здания. Однако в прокуратуре заявили, что о причинах говорить пока слишком рано. При этом правоохранительные органы, на основании предварительной информации, не склонны считать случившееся террористическим актом.

В ходе реставрации собора парижской Богоматери были возведены строительные леса высотою около 100 метров. Работы должны были завершиться в 2022 году. Стоимость реставрации оценивалась в шесть миллионов евро.