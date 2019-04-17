Ср, 17.04.2019
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43-летняя солистка Spice Girls показала роскошную фигуру в леопардовом бикини

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Мел Би

ФОТО: https://www.instagram.com/officialmelb

Участница легендарного коллектива Spice Girls Мел Би (Мелани Браун) недавно попала во внимание прессы. Причиной стало ее заявление об интимных отношениях с другой солисткой группы - Джери Холлиуэлл. Известно, что после ее заявления между звездами возник скандал. Воссоединение "Перчинок" под угрозой, а сама Мелани уехала в Лос-Анджелес. 

Напомним, СМИ писали, что Мелани прошла лечение от алкоголизма и зависимости от секса. 

Сейчас певица проводит время на пляже в Калифонии. Браун регулярно выкладывает фотографии в Instagram.

На одном из снимков 43-летняя звезда предстала в крошечном бикини, показав роскошное тело. 

Ранее Мел Би из Spice Girls призналась в интимной связи с другой участницей группы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Today’s look Leopard print everything #nofliter #getready #whynot

A post shared by Scary Spice Mel b (@officialmelb) on

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