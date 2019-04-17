43-летняя солистка Spice Girls показала роскошную фигуру в леопардовом бикини

Участница легендарного коллектива Spice Girls Мел Би (Мелани Браун) недавно попала во внимание прессы. Причиной стало ее заявление об интимных отношениях с другой солисткой группы - Джери Холлиуэлл. Известно, что после ее заявления между звездами возник скандал. Воссоединение "Перчинок" под угрозой, а сама Мелани уехала в Лос-Анджелес.
Напомним, СМИ писали, что Мелани прошла лечение от алкоголизма и зависимости от секса.
Сейчас певица проводит время на пляже в Калифонии. Браун регулярно выкладывает фотографии в Instagram.
На одном из снимков 43-летняя звезда предстала в крошечном бикини, показав роскошное тело.
Ранее Мел Би из Spice Girls призналась в интимной связи с другой участницей группы.