43-летняя солистка Spice Girls показала роскошную фигуру в леопардовом бикини

Участница легендарного коллектива Spice Girls Мел Би (Мелани Браун) недавно попала во внимание прессы. Причиной стало ее заявление об интимных отношениях с другой солисткой группы - Джери Холлиуэлл. Известно, что после ее заявления между звездами возник скандал. Воссоединение "Перчинок" под угрозой, а сама Мелани уехала в Лос-Анджелес.