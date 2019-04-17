Прощай, Black Star! Кристина Си выпустила клип на трек Mami под новым псевдонимом
Во вторник, 16 апреля, в сети появился клип российской певицы Кристины Саркисян, более известной под псевдонимом Кристина Си (Kristina Si), на песню Mami. Примечательно, что видеоролик опубликован под псевдонимом Krissy, поскольку права на использование имени Kristina Si принадлежат лейблу Black Star, который исполнительница покинула в марте 2018 года, пишет "Афиша Daily".
Саркисян выпустила песню Mami 22 марта 2019 года под своим привычным псевдонимом, однако трек был вскоре заблокирован платформой Apple Music.
Клип на новую песню Кристины полностью соответствует музыкальному сопровождению - видеоролик снят в пастельных тонах, а сама исполнительница предстала перед зрителями в нежном, но в то же время сексуальном образе.
Напомним, Кристина Си покинула лейбл Black Star рэп-исполнителя Тимати в 2018 году. Как отметила сама певица в интервью программы "Нежный Редактор", ее лишили всех прав на треки, записанные во время работы Кристины на лейбле. Кроме того девушка не имеет права пользоваться своим прежним сценическим именем - Kristina Si.
Между тем, как ранее писал The Flow, в начале апреля Кристина Си подала в суд на Black Star c требованием запретить использование ее псевдонима.