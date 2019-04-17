Солистка Serebro обратилась к фанатам из больницы

Госпитализированная в минувшее воскресенье солистка российской поп-группы Serebro Ирина Титова обратилась к своим фанатам с помощью видео и рассказала своим поклонникам о том, почему она попала в больницу, пишет StarHit.ru.
22-летняя певица записала видеообращение из больницы и опубликовала его в "сторис" на своей странице в Instagram. По словам Ирины, ей потребовалась госпитализация из-за "серьезной ангины".
"Все очень переживают, и я безумно благодарна за это. Я вот наконец-таки могу сказать, что со мной, где я и так далее. Я сейчас нахожусь в больнице, меня отвезли сюда сразу после выступления, у меня очень серьезная ангина и высокая температура. Поэтому сейчас я восстанавливаюсь и хочу вас поблагодарить за вашу поддержку", — рассказала исполнительница.
Как сообщалось ранее, Ирину госпитализировали после выступления на концерте "Партийная зона Муз-ТВ". У нее поднялась температура.
Вчера сразу после выступления на концерте «Партийная зона МУЗ-ТВ» Ира была госпитализирована в больницу 😔 Она чувствовала себя плохо весь день, но отказалась отменять выступление, и мы вышли на сцену. После этого у неё резко поднялась температура до 39 градусов. Сейчас у Иры стабилизировалось состояние, она находится под присмотром врачей и проходит обследования. Пока что не определен точный диагноз. Под подозрением лакунарная ангина. Мы будем держать вас в курсе 🙏🏽
Напомним, в ноябре 2018 года продюсер Максим Фадеев решил распустить предыдущий состав группы Serebro и объявить кастинг. В новый состав герлз-бенда вошли Елизавета Корнилова, Марианна Кочурова и Ирина Титова.