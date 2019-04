Солистка Serebro обратилась к фанатам из больницы

Вчера сразу после выступления на концерте «Партийная зона МУЗ-ТВ» Ира была госпитализирована в больницу 😔 Она чувствовала себя плохо весь день, но отказалась отменять выступление, и мы вышли на сцену. После этого у неё резко поднялась температура до 39 градусов. Сейчас у Иры стабилизировалось состояние, она находится под присмотром врачей и проходит обследования. Пока что не определен точный диагноз. Под подозрением лакунарная ангина. Мы будем держать вас в курсе 🙏🏽

