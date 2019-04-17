Солистка Serebro обратилась к фанатам из больницы

"Все очень переживают, и я безумно благодарна за это. Я вот наконец-таки могу сказать, что со мной, где я и так далее. Я сейчас нахожусь в больнице, меня отвезли сюда сразу после выступления, у меня очень серьезная ангина и высокая температура. Поэтому сейчас я восстанавливаюсь и хочу вас поблагодарить за вашу поддержку", — рассказала исполнительница.