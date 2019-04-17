"Путешествие начинается с чудесного Тилля!": Сергей Жуков познакомил детей с солистом Rammstein

Встреча Жукова и Линдеманна состоялась на борту самолета, который отправлялся на Мальдивы.

"Путешествие начинается с чудесного и очень доброго Тилля Линдеманна. Начинаем знакомить детей с творчеством Rammstein", - такой комментарий написал солист "Руки Вверх!" к фотографии, которую он опубликовал на своей странице в Instagram.

На опубликованном музыкантом снимке солист Rammstein запечатлен вместе с двумя детьми Жукова - Ника и Энджел.

Подписчики российского поп-музыканта неоднозначно отреагировали на его публикацию - некоторые фолловеры выразили свой восторг, а кто-то осудил исполнителя.

"Блиииин, как же крутоооо!!!! Я с нетерпением жду 29 июля!!!! Лужники!!! Мои Раммики Обожаемые!!!", - написала одна из подписчиц.

"Мой сын играет на гитаре. Он немецкий учил по песням Рамштайна...", - подчеркнула другая пользовательница Instagram.

Один из подписчиков также предложил Линдеманну записать cover-версию одного из хитов "Руки Вверх!".

"Теперь ждём кавер "Крошка моя" в исполнении Rammstein", - написал фолловер.

Не все разделили восторг Жукова, подчеркнув, что солист Rammstein имеет "извращенные взгляды".

"Настолько мне мерзок этот человек, я бы детей близко к нему не подпустила, особенно если дочь, его извращенные взгляды на людей, мерзки", - отметила подписчица музыканта.