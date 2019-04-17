Ср, 17.04.2019
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"Путешествие начинается с чудесного Тилля!": Сергей Жуков познакомил детей с солистом Rammstein

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Солист Rammstein Тилль Линдеманн с детьми Сергея Жукова ("Руки Вверх!").

ФОТО: Скриншот с Instagram Сергея Жукова

Солист российской поп-группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков случайно встретил фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна на борту самолета и познакомил немецкого музыканта со своими детьми. 

Встреча Жукова и Линдеманна состоялась на борту самолета, который отправлялся на Мальдивы.

"Путешествие начинается с чудесного и очень доброго Тилля Линдеманна. Начинаем знакомить детей с творчеством Rammstein", - такой комментарий написал солист "Руки Вверх!" к фотографии, которую он опубликовал на своей странице в Instagram.

На опубликованном музыкантом снимке солист Rammstein запечатлен вместе с двумя детьми Жукова - Ника и Энджел.

Подписчики российского поп-музыканта неоднозначно отреагировали на его публикацию - некоторые фолловеры выразили свой восторг, а кто-то осудил исполнителя.

"Блиииин, как же крутоооо!!!! Я с нетерпением жду 29 июля!!!! Лужники!!! Мои Раммики Обожаемые!!!", - написала одна из подписчиц.

"Мой сын играет на гитаре. Он немецкий учил по песням Рамштайна...", - подчеркнула другая пользовательница Instagram.

Один из подписчиков также предложил Линдеманну записать cover-версию одного из хитов "Руки Вверх!".

"Теперь ждём кавер "Крошка моя" в исполнении Rammstein", - написал фолловер.

Не все разделили восторг Жукова, подчеркнув, что солист Rammstein имеет "извращенные взгляды".

"Настолько мне мерзок этот человек, я бы детей близко к нему не подпустила, особенно если дочь, его извращенные взгляды на людей, мерзки", - отметила подписчица музыканта.

Ранее сообщалось, что Тилль Линдеманн прокомментировал свои отношения с российской певицей Светланой Лободой. 

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