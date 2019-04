"Путешествие начинается с чудесного Тилля!": Сергей Жуков познакомил детей с солистом Rammstein

Путешествие начинается с чудесного и очень доброго Тилля Линдеманна @lindemannofficial Начинаем знакомить детей с творчеством Rammstein @rammsteinofficial 🔥

A post shared by Сергей Жуков (@sezhukov) on Apr 14, 2019 at 9:53pm PDT