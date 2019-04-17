Звезда "Игры престолов" призналась в желании покончить с собой

Девушка рассказала журналистам о том, что вместе с ее образом на нее обрушилась волна критики.

Тернер заявила, что депрессия у неё началась примерно через четыре года после начала съёмок сериала, когда ей было 17 лет. По словам актрисы, она очень болезненно воспринимала комментарии от хейтеров.

"Вы видите десять хороших комментариев и игнорируете их, потом один негативный комментарий — и он вас просто уничтожает", — отметила Тернер.

На данный момент звезда "Игры престолов" проходит лечение от депрессии и принимает лекарства. По словам Тернер, справляться с болезнью ей помогает ее жених, певец Джо Джонас - ранее он выступал в составе группы Jonas Brothers.