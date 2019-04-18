Светлаков уклонился от вопросов Собчак про сексуальную ориентацию

Собчак указала, что Сергей Светлаков стал очень хорошо зарабатывать и "оторвался от народа". Она начала упрекать комика, что он для большинства зрителей "свой парень", а на самом деле у него дорогая одежда.

Ксения спросила Светлакова об отношении к геям и обрисовала ему ситуацию в парке, где двое мужчин целуются, а он ведет мимо своих детей.

Артист подчеркнул, что он не считает однополые отношения нормальными. Светлаков объяснил, что он приравнивает это к болезни, которая в генах или, возможно, в ДНК.

Он постарается, чтобы дети этого не видели, а если увидят, что он расскажет, что такое может быть. Светлаков пояснил, что он считает правильным запрет на пропаганду однополых отношений.

"У них есть куча своих клубов и кафе. Весь центр напичкан...", - объяснил он.

Журналистка в ответ возразила, что Светлаков слишком эмоционально реагирует. Возможно это намекает на то, что артист сам "латентный гей".

"Ты как Милонов. Тебя аж начинает колбасить", - добавила Собчак.

Тогда она перевела к тему на то, что Светлаков слишком дорого и шикарно одевается.

Сергей Светлаков и Ксения Собчак ФОТО: скриншот видео

"Ты - буржуазный человек", - подчеркнула Ксения и указала на часы Светлакова за 10 тысяч долларов.

Комик возразил и объяснил, что пальто ему подарил Мартиросян, а часы стоят 2,5 тысячи долларов и куплены в Гонконге.

Собчак стала подчеркивать, что у Светлакова, кроме "шикарной одежды" еще и "шикарный особняк в Юрмале".

"Где я бы говорил, что такого нет?...Я же актер", - спросил он.

Ксения опять спросила, про ориентацию Сергея, на что он ответил язвительно, что она сама не лучше.

"Я парень с Урала, я могу и е****ь... Надо тебе все-таки развиваться, а то как сидела 10 лет назад у костра в "Доме-2"..., вот ты так там и осталась. Ты пытаешься смешать несмешаемое... Оставь это для каких-нибудь интервью спортсменов... Для людей, у которых нет стереотипов", - злобно пошутил в ответ Светлаков, уклонившись от темы.

Напомним, Сергей Светлаков известен не только как юморист, но также и как актер и ведущий. Он рассказал, что комфортно ему работать с Гариком Мартиросяном или Иваном Ургантом.

Он объяснил, что всегда честен и шутит про то, что смешно именно для него самого.

Причиной его ухода с канала ТНТ стало ощущение потери дальнейшего развития в карьере на телевидении.

"Новой работы на канале не было, кроме журения "Танцев" и Comedy Battle. Для меня это перестало быть и работой, и бизнесом", - пояснил он.