Чт, 18.04.2019
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Семенович пообещала взбудоражить мужчин и показала пикантное фото

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Анна Семенович

ФОТО: https://www.instagram.com/ann_semenovich

Российская исполнительница Анна Семенович невероятного успеха ее последнего видеоклипа, решилась опубликовать на своей Instagram-странице "горячее" фото.

Она одета в черное боди, а на ногах золотые туфли. Семенович в кокетливой позе облокотилась на бархатный диван. 

"Теплота в душе, передается и на внешность. Всем отличного дня и недели. Как и обещала, пусть это фото немного взбудоражит мужчин", - написала Семенович. 

Некоторые из поклонников восхитились внешностью исполнительницы, но были и такие, которые решили, что это фотошоп. 

Напомним, видео с изрядно располневшей Семенович за сутки набрало миллион просмотров.

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