Семенович пообещала взбудоражить мужчин и показала пикантное фото

Российская исполнительница Анна Семенович невероятного успеха ее последнего видеоклипа, решилась опубликовать на своей Instagram-странице "горячее" фото.
Она одета в черное боди, а на ногах золотые туфли. Семенович в кокетливой позе облокотилась на бархатный диван.
"Теплота в душе, передается и на внешность. Всем отличного дня и недели. Как и обещала, пусть это фото немного взбудоражит мужчин", - написала Семенович.
Некоторые из поклонников восхитились внешностью исполнительницы, но были и такие, которые решили, что это фотошоп.