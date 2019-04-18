"Ушла и оставила дочку". Продолжается расследование дела о родившейся в Литве "пьяной девочке"

Расследование по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосмотрительности проводит Клайпедская окружная прокуратура и полиция.

Согласно литовскому кодексу, она предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

Как указывает прокуратура, в связи с ЧП в правоохранительные органы не обращались ни Клайпедская больница, ни специалисты по защите прав детей.

В свою очередь, спикер литовского Сейма Виктор Пранцкиетис признал, что после данного шокирующего случая парламенту необходимо обратить свое внимание на чувствительные вопросы о законной защите еще нерожденных детей.

"Надо работать в вопросах образования, чтобы будущая мама понимала, что она станет матерью. В данном случае мы говорим о том, что женщина даже не понимала , что в положении, что она родит уже второго ребенка" - заявил он журналистам.

Как отмечается, женщина, которая произвела на свет "пьяного ребенка", не знала о беременности, не стояла на учете в женской консультации и только из-за болей в животе поняла, что рожает.

Главный врач Клайпедской университетской больницы Винас Янушонис отметил, что девочка "выкарабкивается" из всевозможных инфекций.

Ее мать в среду, 17 апреля выписалась из больницы "Ушла и оставила девочку, что будет дальше - трудно сказать. Один раз она ее навещала", - заявил доктор.

Малышка еще какое-то время проведёт в больнице и если мать не заберёт ее, скорее всего она попадет в детдом.

Как мы уже сообщали, у 35-летней матери девочки, которую привезли в Клайпеду из другого города без документов, было два промилле алкоголя и различные заболевания, возможно, связанные с длительным употреблением алкоголя.

Девочку, весившую 2,5 килограмма, поместили в реанимацию и, благодаря усилиям врачей, потихоньку "отрезвили", если в таком случае можно использовать подобное слово.

Произошедшее шокировало многих опытных медиков больницы. По их мнению, то, что ребенок выжил - это чудо.

"Для такой интоксикации нужно длительное время. (..) Неизвестно, пила ли мать все время беременности, или же с перерывами. С ней трудно контактировать", - рассказал главный врач Клайпедской университетской больницы Винас Янушонис.

По его словам, чтобы очистить организм ребенка от алкоголя, потребуются несколько недель, очень возможно, что это окажет влияние на дальнейшее развитие девочки.