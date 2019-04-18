От рыжего из "Иванушек" ушла жена после 17 лет брака

Согласно информации роман 34-летней Банковой и 27-летнего Зубкова начался еще прошлым летом.

Тогда появились первые слухи о якобы изменах Марины. Накануне Нового года издание StarHit.ru связывалось с Андреем Григорьевым-Апполоновым, но он опровергал любые версии о разладе в семье.

Но журналистам стало известно, что звездная пара уже давно не живет вместе и готовится к разводу.

Марина, которая раньше была активна в социальных сетях, удалила все фотографии с мужем, а также забросила Instagram-аккаунт. На данный момент ее страница удалена.

СМИ также сообщают, что дети переехали вместе с матерью, так как особняк нового избранника находится не далеко от дома Григорьева-Апполонова, поэтому школу им менять не придется.