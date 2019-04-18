От рыжего из "Иванушек" ушла жена после 17 лет брака

В СМИ появилась информация о том, что супруга Андрея Григорьева-Апполонова - Марина Банкова ушла от него после 17 лет брака. Новым избранником женщины стал баскетболист Андрей Зубков. Об этом пишет StarHit.ru.
Согласно информации роман 34-летней Банковой и 27-летнего Зубкова начался еще прошлым летом.
Тогда появились первые слухи о якобы изменах Марины. Накануне Нового года издание StarHit.ru связывалось с Андреем Григорьевым-Апполоновым, но он опровергал любые версии о разладе в семье.
Но журналистам стало известно, что звездная пара уже давно не живет вместе и готовится к разводу.
Марина, которая раньше была активна в социальных сетях, удалила все фотографии с мужем, а также забросила Instagram-аккаунт. На данный момент ее страница удалена.
СМИ также сообщают, что дети переехали вместе с матерью, так как особняк нового избранника находится не далеко от дома Григорьева-Апполонова, поэтому школу им менять не придется.
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Дорогой Кирилл @kirillturichenko ! Прими поздравления от всей семьи Григорьевых-Аполлоновых с твоим наступившим и ещё не закончившимся Днём Рождения! Мы все тебя очень любим,уважаем и рады, что ты есть в моей жизни!) Береги себя и по возможности меня! Спасибо за лекции о вреде и пользе! Ну и, конечно,мне офигенно выступать с тобой в группе-эта гармония бесценна! Респект и уважуха! Жду на вилле @bali_jewel для продолжения банкета!