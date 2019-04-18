Чт, 18.04.2019
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  • От рыжего из "Иванушек" ушла жена после 17 лет брака

От рыжего из "Иванушек" ушла жена после 17 лет брака

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Андрей Григорьев-Аполлонов

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

В СМИ появилась информация о том, что супруга Андрея Григорьева-Апполонова - Марина Банкова ушла от него после 17 лет брака. Новым избранником женщины стал баскетболист Андрей Зубков. Об этом пишет StarHit.ru.

Согласно информации роман 34-летней Банковой и 27-летнего Зубкова начался еще прошлым летом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Тогда появились первые слухи о якобы изменах Марины. Накануне Нового года издание StarHit.ru связывалось с Андреем Григорьевым-Апполоновым, но он опровергал любые версии о разладе в семье. 

Но журналистам стало известно, что звездная пара уже давно не живет вместе и готовится к разводу.

Марина, которая раньше была активна в социальных сетях, удалила все фотографии с мужем, а также забросила Instagram-аккаунт. На данный момент ее страница удалена. 

СМИ также сообщают, что дети переехали вместе с матерью, так как особняк нового избранника находится не далеко от дома Григорьева-Апполонова, поэтому школу им менять не придется. 

Ранее Ани Лорак в новом клипе рассказала о своих переживаниях после развода.

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Дорогой Кирилл @kirillturichenko ! Прими поздравления от всей семьи Григорьевых-Аполлоновых с твоим наступившим и ещё не закончившимся Днём Рождения! Мы все тебя очень любим,уважаем и рады, что ты есть в моей жизни!) Береги себя и по возможности меня! Спасибо за лекции о вреде и пользе! Ну и, конечно,мне офигенно выступать с тобой в группе-эта гармония бесценна! Респект и уважуха! Жду на вилле @bali_jewel для продолжения банкета!

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