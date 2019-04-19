Пт, 19.04.2019
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Седокова специально скинула халат и сделала эротичный снимок

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Анна Седокова

ФОТО: https://www.instagram.com/annasedokova/

Одна из самых сексуальных российских певиц Анна Седокова поделилась на своей Instagram-странице очередной откровенной фотографией. 

На снимке исполнительница стоит на балконе, а ее халат распахнут. Можно хорошо разглядеть шикарную грудь Анны. 

"Доброе утро", - написала она. 

Фолловеры бросились писать восхищенные комментарии под публикацией. 

"Очень горячее фото. Аня, вы пример женственности и мужского вдохновения", "Смотришь на вас и понимаешь, какие женщины невероятные создания", "Как красиво", "Вы шикарны", - писали восторженные поклонники. 

Конечно, не обошлось без хейтеров, которые поспешили усомниться, что красота певицы это подарок природы, а не результат пластики. 

Ранее Анна Седокова показала, что значит "секс в леопардовом бикини".

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Доброе утро 🧸

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