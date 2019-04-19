Седокова специально скинула халат и сделала эротичный снимок

Одна из самых сексуальных российских певиц Анна Седокова поделилась на своей Instagram-странице очередной откровенной фотографией.
На снимке исполнительница стоит на балконе, а ее халат распахнут. Можно хорошо разглядеть шикарную грудь Анны.
"Доброе утро", - написала она.
Фолловеры бросились писать восхищенные комментарии под публикацией.
"Очень горячее фото. Аня, вы пример женственности и мужского вдохновения", "Смотришь на вас и понимаешь, какие женщины невероятные создания", "Как красиво", "Вы шикарны", - писали восторженные поклонники.
Конечно, не обошлось без хейтеров, которые поспешили усомниться, что красота певицы это подарок природы, а не результат пластики.