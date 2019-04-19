Открылись неожиданные подробности смерти актрисы Ирины Цывиной

Российская актриса Ольга Спиркина, которая являлась руководительницей Школы телевидения "Останкино ТВ" рассказала о последних днях Цывиной. Она объяснила журналистам телеканала РЕН ТВ, что Ирина была в депрессии.
Последний разговор состоялся 8 апреля, он был очень долгим.
"Она мне говорила: "Оль, меня кто-то сглазил, я не могу, что со мной творится... Есть у тебя какая-то бабка, нумерологи, астрологи?" У всех у нас есть такие контакты. Я ей дала, у всех у нас, женщин, есть такие контакты", - сказала Спиркина.
Она сделала свое предположение о возможных причинах смерти подруги.
"Я думаю, она пила какие-то таблетки, антидепрессанты. Либо неправильно… Она жаловалась только на общее психофизическое состояние. Она говорила: у меня сглаз", - пояснила она.
Ольга Спиркина подчеркнула, что Ирина хотела работать со студентами.
"Она говорила: я не могу дома сидеть, у меня такая депрессия, мне надо ходить на работу", - подчеркнула она.
Напомним, актриса Ирина Цывина ушла из жизни 18 апреля в возрасте 55 лет. Причина смерти пока неизвестна.