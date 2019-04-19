Пт, 19.04.2019
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Открылись неожиданные подробности смерти актрисы Ирины Цывиной

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Ирина Цывина

ФОТО: https://www.instagram.com/regrertgrgtrtg/

Российская актриса Ольга Спиркина, которая являлась руководительницей Школы телевидения "Останкино ТВ" рассказала о последних днях Цывиной. Она объяснила журналистам телеканала РЕН ТВ, что Ирина была в депрессии. 

Последний разговор состоялся 8 апреля, он был очень долгим. 

"Она мне говорила: "Оль, меня кто-то сглазил, я не могу, что со мной творится... Есть у тебя какая-то бабка, нумерологи, астрологи?" У всех у нас есть такие контакты. Я ей дала, у всех у нас, женщин, есть такие контакты", - сказала Спиркина. 

Она сделала свое предположение о возможных причинах смерти подруги. 

"Я думаю, она пила какие-то таблетки, антидепрессанты. Либо неправильно… Она жаловалась только на общее психофизическое состояние. Она говорила: у меня сглаз", - пояснила она. 

Ольга Спиркина подчеркнула, что Ирина хотела работать со студентами. 

"Она говорила: я не могу дома сидеть, у меня такая депрессия, мне надо ходить на работу",  - подчеркнула она. 

Напомним, актриса Ирина Цывина ушла из жизни 18 апреля в возрасте 55 лет. Причина смерти пока неизвестна.

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