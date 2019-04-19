Открылись неожиданные подробности смерти актрисы Ирины Цывиной

"Она мне говорила: "Оль, меня кто-то сглазил, я не могу, что со мной творится... Есть у тебя какая-то бабка, нумерологи, астрологи?" У всех у нас есть такие контакты. Я ей дала, у всех у нас, женщин, есть такие контакты", - сказала Спиркина.