Стала известна причина смерти актрисы Ирины Цывиной

18 апреля стало известно о смерти российской актрисы Ирины Цывиной. Сообщается, что женщина умерла во сне. Похоронами артистки занимается ее подруга Юлия Лешковцева, которая сообщила журналистам причину смерти звезды. Об этом пишет StarHit.ru.
Согласно информации, Ирина Цывина умерла от кардиомиопатии.
Поясняется, что это патология сердечной мышцы, которая возникает или из-за аутоиммунных заболеваний и тяжелой инфекции, или из-за длительного употребления алкоголя.
В последнее время актриса не была востребована. Ей не предлагали съемок и спектаклей. Ходили слухи, что Цывина пристрастилась к алкоголю. Сын артистки считал, что его мать спаивает новый возлюбленный Денис Сердюков. Но мужчина опроверг эту информацию.
Соседи рассказали, что незадолго до смерти Цывиной из ее квартире были слышны крики и грохот. Окончательные результаты будут известны после вскрытия.
Напомним, актриса Ирина Цывина ушла из жизни 18 апреля в возрасте 55 лет.