Стала известна причина смерти актрисы Ирины Цывиной

Поясняется, что это патология сердечной мышцы, которая возникает или из-за аутоиммунных заболеваний и тяжелой инфекции, или из-за длительного употребления алкоголя.

В последнее время актриса не была востребована. Ей не предлагали съемок и спектаклей. Ходили слухи, что Цывина пристрастилась к алкоголю. Сын артистки считал, что его мать спаивает новый возлюбленный Денис Сердюков. Но мужчина опроверг эту информацию.