Видео: Дочь Ирины Салтыковой выпустила ремейк хита 90-х "Серые глаза"

"В один день сразу три человека нам сказали: "А не спеть ли Алисе "Серые глаза?". И мы это сделали. Конечно, это современная песня, с новой мелодией и новым текстом. Прежним остался только припев", - передает слова певицы издание "Собеседник".

Сама же Алиса объяснила журналистам, что у детей знаменитостей всегда такой комплекс "в тени родителей".

"Я очень долго пряталась, каждый год меняла сценический псевдоним. А сейчас я решила сделать большое заявление: от своих корней нельзя бежать, нужно гордиться тем, что у тебя есть. Этим ремейком и клипом я говорю маме большое спасибо за все", — призналась Алиса.