Видео: Дочь Ирины Салтыковой выпустила ремейк хита 90-х "Серые глаза"

Российская певица Ирина Салтыкова не раз уже заявляла, что сама является продюсером своей дочери Алисы Салтыковой. На этот раз юная исполнительница записала свою версию знаменитой маминой песни "Серые глаза".
Именно эта песня принесла Ирине Салтыковой невероятный успех в начале 90-х.
"В один день сразу три человека нам сказали: "А не спеть ли Алисе "Серые глаза?". И мы это сделали. Конечно, это современная песня, с новой мелодией и новым текстом. Прежним остался только припев", - передает слова певицы издание "Собеседник".
Сама же Алиса объяснила журналистам, что у детей знаменитостей всегда такой комплекс "в тени родителей".
"Я очень долго пряталась, каждый год меняла сценический псевдоним. А сейчас я решила сделать большое заявление: от своих корней нельзя бежать, нужно гордиться тем, что у тебя есть. Этим ремейком и клипом я говорю маме большое спасибо за все", — призналась Алиса.
В клипе к новой версии "Серых глаз" снялась и сама Ирина Салтыкова.