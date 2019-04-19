Андрей Григорьев-Апполонов впервые высказался об уходе супруги

Сейчас журналисты пишут, что певец был замечен в компании с дамами легкого поведения. Об этом изданию StarHit.ru рассказали очевидцы.

В СМИ появилась информация, что жена оставила исполнителя и переехала вместе с детьми к 27-летнему баскетболисту. Именно с ним представители прессы видели ее на хоккейном матче ЦСКА - Авангард.

Издание связалось с исполнителем и он объяснил, что не стоит верить всему, что пишут.

"Я тогда гастролировал, а она отправилась на игру вместе с детьми и подругами. Марина ни с кем на фото не обнимается, не целуется… Почему сделали вывод, что мы расстались? Среди спортсменов очень много корешей нашей семьи. Разводиться никто не собирается, и детей своих я никому не отдам!", - подчеркнул Григорьев-Апполонов.

Напомним, сообщается, что звездная пара уже давно не живет вместе и готовится к разводу.

Марина Банкова, супруга Андрея раньше была активна в социальных сетях, но она удалила все фотографии с мужем, а также забросила Instagram-аккаунт. На данный момент ее страница удалена.