Особняк, три квартиры и машина: Какое наследство оставила актриса Ирина Цывина

Ранее сообщалось, что актриса умерла в возрасте 55 лет от инфаркта. Артистка была достаточно востребованной - ее часто приглашали сниматься в кино и сериалах.

Журналистам стало известно, что год назад закончился суд между Ириной Цывиной и ее пасынком Александром Благонравовым.

Сообщалось, что актриса отказалась от апартаментов на улице Чаянова в пользу Александра, тем не менее, Цывина оставила себе три элитных квартиры и дом в Подмосковье в деревне Ларево.

"Землю когда-то получил Евгений Евстигнеев. После его смерти участок достался молодой вдове - Ирине Цывиной. Но долгое время он был не оформлен, а потом пришлось его выкупать у администрации района, когда Ирина была уже в браке с Благонравовым", пояснила адвокат актрисы Юлия Вербицкая.

Юрист объяснила, что имущество Цывиной поделят между собой дети актрисы - Евгений и Зинаида. Адвокат также добавила, что квартиры актрисы не очень большие: всего от 40 до 60 квадратных метров.

"Но две квартиры — в центре Москвы. А это дорого", - подчеркнула Вербицкая.

Также у звезды был дорогой автомобиль и имелись накопления в банке. Адвокат упомянула, что не знает есть ли завещание, но считает, что Цывина его не составила.

Известно, что пока родственники еще не обсуждали как они разделят наследство.

Сообщалось, что сын Ирины Константиновны ухаживал за ней после того, как вернулся из армии. Знакомые считают, что парню достанется трехкомнатная квартира на улице Фадеева. Он пока не давал комментариев.

Юрист подчеркнула, что на Цывину была записана и могила Евгения Евстигнеева на Новодевичьем кладбище. Однако уже стало известно, что невозможно похоронить звезду рядом с народным артистом, ведь после смерти Евстигнеева актриса уже дважды выходила замуж и не считается больше его вдовой.