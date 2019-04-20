25-летнему белорусу грозит тюрьма за репост клипа Rammstein

Как рассказала молодой человек, ему позвонили из Следственного комитета и сообщили, что заведено дело о распространении порнографии и ему необходимо явиться к следователю.

Сначала Андрей решил, что это шутка. Когда он узнал, что причина в перепосте официального клипа группа Rammstein, который он сделал в 2014 году, он был невероятно удивлен.

Коллеги по работе стали на ним смеяться, но парню было не до смеха.

Отдел Следственного комитета города Гродно на основании результатов экспертизы возбудил в отношении Андрея Головченко уголовное дело по ч. 2 ст. 343 УК (Изготовление и распространение порнографии).

Молодому человеку грозит реальный срок в виде лишения свободы от 2 до 4 лет.

Головиченко признался ведущему канала, что ему был нужен хороший адвокат, но для этого не хватало денег. Тогда он открыл сбор денег в Интернете, где попросил людей помочь ему собрать необходимую суммы. Андрей просил прислать ему хотя бы по 1 рублю. В результате, неравнодушные люди прислали ему сумму, которая в несколько раз превысила необходимую.

Сейчас парень нашел адвоката и продолжает доказывать свою невиновность. Он отмечает, что большинство знакомых людей над ним смеется, ведь ситуация выглядит абсурдной.

"Милиция хорошо работает, преступности больше нет. За клипы взялись", - цитирует он слова коллег.