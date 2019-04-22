Обнародованы результаты выборов президента Украины в Латвии и за границей

Большая часть украинцев за границей проголосовала за Петра Порошенко, передаёт Корреспондент.net.
Согласно результатам выборов 2019 за границей большую часть голосов получил действующий президент Пётр Порошенко.
После обработки 100% протоколов за границей, на выборах за рубежом лидирует Порошенко, который получил 54,73%. Владимир Зеленский получил 43,78% голосов.
Порошенко также одержал победу на избирательных участках в 45 странах, в частности, в Австрии, Италии, Канаде, Нидерландах, Германии, Британии и США. Зеленскому же досталось большинство голосов в 24 странах. Грузия, Беларусь, Польша, Словакия и страны Балтии были среди тех стран, где комик получил больше всего голосов.
Всего в воскресенье, 21 апреля, на выборах президента Украины в Латвии проголосовали 723 гражданина Украины, в том числе 445 или 61,6% отдали голоса за Зеленского, передаёт LETA.
268 граждан Украины или 37,1% проголосовали за действующего президента Петра Порошенко. Десять бюллетеней признаны недействительными.
21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов. Порошенко уже признал своё поражение. Мировые лидеры также уже начали поздравлять Владимира Зеленского с победой.
По предварительным данным украинской ЦИК, полученным после обработки 93,14% бюллетеней, комик Владимир Зеленский получил 73,17% голосов, а Пётр Порошенко -24,49%. Подсчёт голосов продолжается.