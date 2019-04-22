Пн, 22.04.2019
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Любовь Успенская внезапно отменила концерты, СМИ пишут о госпитализации

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Любовь Успенская

ФОТО: https://www.instagram.com/uspenskayalubov_official

Советская и российская певица Любовь Успенская опровергла на своей странице в Instagram информацию о срочной госпитализации в Москве. 

На понедельник был запланирован концерт исполнительницы в Барнауле, но стало известно, что Успенская не смогла вылететь. 

В СМИ появилось сообщение о срочной госпитализации 65-летней звезды. Об этом передает ТАСС.

На официальной странице в Instagram появилось сообщение, что никто в команде артистки не заболел. Концерты были перенесены и отменены по техническим причинам. 

"Дорогие друзья, спешу уведомить вас о том, что по техническим причинам нам пришлось отменить следующие концерты: Барнаул 21 апреля, Омск 22 апреля.

Мы приносим свои извинения за неудобства, но, к сожалению, иногда обстоятельства превыше. У нас никто не заболел и не оказался госпитализированным, как пишут некоторые издания.

С 24 апреля тур по ранее заявленным городам продолжится без изменений. В города, где были отменены концерты, мы обещаем вернуться в скором времени с вашими любимыми песнями!"

Любовь Успенская не только российская, но и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона. Много раз получала премию "Шансон года".

Ранее Лолита высказалась о победе Владимира Зеленского.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогие друзья, спешу уведомить вас о том, что по техническим причинам нам пришлось отменить следующие концерты: - Барнаул 21 апреля. - Омск 22 апреля. Мы приносим свои извинения за неудобства, но, к сожалению, иногда обстоятельства превыше. У нас никто не заболел и не оказался госпитализированным, как пишут некоторые издания. С 24 апреля тур по ранее заявленным городам продолжится без изменений🥳 В города, где были отменены концерты, мы обещаем вернуться в скором времени с вашими любимыми песнями! #тур #омск #барнаул #концерт #Успенская

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