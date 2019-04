Любовь Успенская внезапно отменила концерты, СМИ пишут о госпитализации

Дорогие друзья, спешу уведомить вас о том, что по техническим причинам нам пришлось отменить следующие концерты: - Барнаул 21 апреля. - Омск 22 апреля. Мы приносим свои извинения за неудобства, но, к сожалению, иногда обстоятельства превыше. У нас никто не заболел и не оказался госпитализированным, как пишут некоторые издания. С 24 апреля тур по ранее заявленным городам продолжится без изменений🥳 В города, где были отменены концерты, мы обещаем вернуться в скором времени с вашими любимыми песнями! #тур #омск #барнаул #концерт #Успенская

