"Мы рассчитываем на свой кусок": Лолита высказалась о победе Зеленского

"Ну все, я уже вылетаю в Киев. Я думаю, что дорога уже будет открыта. Мне, всем артистам, всем деятелям культуры. Мы все снимались в проектах у Зеленского. Ну чего греха таить. Мы все рассчитываем на свой маленький кусочек пирожка...

На самом деле, совершенно серьезно хочется сказать, что я желаю своей Родине всего самого лучшего и желаю, чтобы Владимир Зеленский не сдал свои предвыборные позиции. Мне очень хочется верить, что Украина приобрела классного прлитика, но потеряла хорошего комика", - сказала на видео Лолита.

Звезда также отметила, что Зеленскому не стоит сжигать мосты и ему всегда есть куда вернуться.

На эмоциональное обращение Лолиты отреагировал Игорь Николаев:

(орфография и пунктуация автора сохранены)

"Лола! Если бы было всё так просто... как же я кайфую от тебя - ты такая смелая, и это, правда, твоя Родина! Поэтому ты имеешь право на любой текст и любые эмоции!

А я изо всех сил желаю мира и взаимопонимания между нашими странами! Лишь бы был мир!

А работа, концерты и корпоративы - это всё приложится и никуда от нас не убежит!) Целую!", - написал певец.

Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уверенно победил на выборах. Согласно данным, за Владимира Зеленского отдали голоса 73,16% или 12908089 голосов избирателей. Такого доверия не получал ещё ни один президент Украины.