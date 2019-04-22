Пн, 22.04.2019
Уже в следующем месяце я оставлю пост президента. Так решили украинцы и я принимаю это решение. Я покину свой пост, но я не ухожу из политики. Петр Порошенко
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • "Мы рассчитываем на свой кусок": Лолита высказалась о победе Зеленского

"Мы рассчитываем на свой кусок": Лолита высказалась о победе Зеленского

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: AP/Scanpix/скриншот видео/ коллаж Русский TVNET

Украинская популярная исполнительница Лолита Милявская вот уже много лет не может въехать на территорию Украины и навестить свою дочь и маму, которые живут в Киеве. Звезда не скрывает свой радости из-за победы на выборах Владимира Зеленского. Певица опубликовала короткий видеоролик на своей Instagram-странице, где выразила свое мнение. 

"Ну все, я уже вылетаю в Киев. Я думаю, что дорога уже будет открыта. Мне, всем артистам, всем деятелям культуры. Мы все снимались в проектах у Зеленского. Ну чего греха таить. Мы все рассчитываем на свой маленький кусочек пирожка...

На самом деле, совершенно серьезно хочется сказать, что я желаю своей Родине всего самого лучшего и желаю, чтобы Владимир Зеленский не сдал свои предвыборные позиции. Мне очень хочется верить, что Украина приобрела классного прлитика, но потеряла хорошего комика", - сказала на видео Лолита. 

Звезда также отметила, что Зеленскому не стоит сжигать мосты и ему всегда есть куда вернуться. 

На эмоциональное обращение Лолиты отреагировал Игорь Николаев:

(орфография и пунктуация автора сохранены)

"Лола! Если бы было всё так просто... как же я кайфую от тебя - ты такая смелая, и это, правда, твоя Родина! Поэтому ты имеешь право на любой текст и любые эмоции!

А я изо всех сил желаю мира и взаимопонимания между нашими странами! Лишь бы был мир!

А работа, концерты и корпоративы - это всё приложится и никуда от нас не убежит!) Целую!", - написал певец.

Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уверенно победил на выборах. Согласно данным, за Владимира Зеленского отдали голоса 73,16% или 12908089 голосов избирателей. Такого доверия не получал ещё ни один президент Украины. 

Лидеры ЕС и НАТО уже поздравили Зеленского не дождавшись окончательных результатов. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ