СМИ: У Ольги Бузовой роман с молодым хоккеистом

Вот уже несколько дней российские издания публикуют информацию о якобы романтических отношениях телезвезды и певицы Ольги Бузовой с 23-летним хоккеистом "Авангарда" Денисом Зерновым. Об этом пишет Газета.ru.
Издание ссылается на данные портала StarHit.ru, который утверждает, что Бузова не пропускает ни одного матча команды КХЛ "Авангард". Каждый раз Ольга публикует фото и видео с матча на своей странице в Instagram.
Источники сообщают, что у певицы есть футболка с номером Дмитрия Зернова.
Журналисты отмечают, что на недавний торжественный ужин хоккейной команды спортсмен прибыл именно вместе с Ольгой.
СМИ подчеркивают, что ранее, когда певица была замужем за Дмитрием Тарасовым также не пропускала ни одной игры супруга.
@khl 💪🏻💪🏻💪🏻Сегодня состоялся первый матч серии плей-офф между Авангардом @avangard_inside 🦅 и казанским Ак Барсом @hcakbars 🐱 🤤🤤🤤матч был очень захватывающий, я, к сожалению, не успела попасть на арену, но смотрела онлайн -трансляцию . 😍😍😍Сегодня сильнее оказался Авангард , победивший со счетом 6:0 💪🏻💪🏻💪🏻 7ю счастливую шайбу оставили для меня на следующую игру?😛😛😛 Ястребы, что вы творили на льду 🤤 я просто в шоке 😲 Следующая игра состоится 27 февраля, буду следить за развитием событий . Всем ребятам удачи🙏🏻 и без травм 😔 #забивайподбузову