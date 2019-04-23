"Слухи сильно преувеличены": Быков сделал заявление в Instagram

Российский писатель и радиоведущий Дмитрий Быков разместил на своей Instagram-странице публикацию, в которой рассказал про свое здоровье.
Он подчеркнул, что благодарен всем врачам, а также всем, кто переживал за его здоровье. Он старается вернуться в рабочее состояние как можно скорее.
"Спешу сообщить, что слухи, как обычно, сильно преувеличены. Страшно благодарен врачам и всем, кто писал, звонил, передавал слова поддержки. Надеюсь вернуться в строй как можно скорее. Спасибо! Нас ждут великие дела, не сомневайтесь!", - отметил писатель.
Напомним, 16 апреля Дмитрий Быков почувствовал себя плохо в аэропорту Уфы, куда прибыл читать лекцию. Его госпитализировали в местную больницу в тяжелом, но стабильном состоянии. По итогам совещания врачей было принято решение перевезти Быкова в Москву. Позже писатель был введен в состояние искусственной комы.
Дмитрий Быков - русский писатель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист, преподаватель литературы и кинокритик. Является политическим мыслителем, активно оппозиционно настроен к действующей российской власти. Он также является биографом Бориса Пастернака, Булата Окуджавы, Максима Горького и Владимира Маяковского. Известность ему принес совместный видеопроект с актером Михаилом Ефремовым - "Гражданин поэт" и "Господин хороший".