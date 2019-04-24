Борис Моисеев улетел на реабилитацию после болезни

"Мне хотелось бы, чтобы люди серьезнее подходили к восстановительному периоду и не повторяли моих ошибок. Поначалу я наотрез отказывался принимать лекарства, посещать лечебные процедуры, не хотел заниматься с логопедом... Желание выручить всех, кто столкнулся с этой бедой, навело меня на мысль открыть центр помощи, где больные могли бы в комплексе заниматься реабилитацией", - подчеркнул певец в интервью StarHit.