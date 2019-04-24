Ср, 24.04.2019
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Борис Моисеев улетел на реабилитацию после болезни

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Борис Моисеев на концерте фестиваля "Рандеву" 20 июля

ФОТО: Янис Шкапарс/TVNET

Российский певец Борис Моисеев отправился в США, чтобы пройти реабилитацию после инсульта, который он перенес в 2010 году. Артист отдыхает в Майами, штат Флорида. Снимок Моисеева из США был опубликован на странице певца в Instagram.

Как пишет StarHit, 65-летний Моисеев выглядел нездоровым на юбилейном концерте Аллы Пугачевой. Он с трудом мог передвигаться, однако все же приехал поздравить Примадонну.

Сразу после юбилейного концерта Пугачевой артист отправился в США на реабилитацию после перенесенного им девять лет назад инсульта. Примечательно, что в 2017 году Моисеев открыл центр реабилитации для помощи людям, пережившим инсульт.

"Мне хотелось бы, чтобы люди серьезнее подходили к восстановительному периоду и не повторяли моих ошибок. Поначалу я наотрез отказывался принимать лекарства, посещать лечебные процедуры, не хотел заниматься с логопедом... Желание выручить всех, кто столкнулся с этой бедой, навело меня на мысль открыть центр помощи, где больные могли бы в комплексе заниматься реабилитацией", - подчеркнул певец в интервью StarHit.

Ранее сообщалось, что Моисеев узнал дату своей смерти у парижской гадалки.

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