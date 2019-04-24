Борис Моисеев улетел на реабилитацию после болезни

Российский певец Борис Моисеев отправился в США, чтобы пройти реабилитацию после инсульта, который он перенес в 2010 году. Артист отдыхает в Майами, штат Флорида. Снимок Моисеева из США был опубликован на странице певца в Instagram.
Как пишет StarHit, 65-летний Моисеев выглядел нездоровым на юбилейном концерте Аллы Пугачевой. Он с трудом мог передвигаться, однако все же приехал поздравить Примадонну.
Сразу после юбилейного концерта Пугачевой артист отправился в США на реабилитацию после перенесенного им девять лет назад инсульта. Примечательно, что в 2017 году Моисеев открыл центр реабилитации для помощи людям, пережившим инсульт.
"Мне хотелось бы, чтобы люди серьезнее подходили к восстановительному периоду и не повторяли моих ошибок. Поначалу я наотрез отказывался принимать лекарства, посещать лечебные процедуры, не хотел заниматься с логопедом... Желание выручить всех, кто столкнулся с этой бедой, навело меня на мысль открыть центр помощи, где больные могли бы в комплексе заниматься реабилитацией", - подчеркнул певец в интервью StarHit.
Ранее сообщалось, что Моисеев узнал дату своей смерти у парижской гадалки.