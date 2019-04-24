Секси-скромность: молодая жена Цекало похвасталась точеной фигуркой в бикини

Как уже сообщал Русский TVNET, в начале марта 58-летний Александр Цекало тайно женился в четвертый раз, причем на девушке, которая на 30 лет его моложе, а в конце марта шоумен впервые появился на светском мероприятии в компании молодой супруги - 27-летней модели и художницы Дарины Эрвин.

Теперь жена российского продюсера - настоящая звезда, и всех интересует, как живет и чем занимается девушка. Не удивительно, что недавнее пляжное фото, опубликованное Дариной в Instagram, не осталось незамеченным, тем более что она не так часто радует подписчиков подобными кадрами.

На снимке эффектная художница позирует в весьма скромном бикини - ни стрингов, ни провокационного верха, едва прикрывающего грудь... Но как красиво!

В подписи к фото Дарина пожелала всем провести спокойный день на пляже, стараясь не допускать чрезмерного контакта с солнцем.

ФОТО: скриншот instagram.com/darina.ervin

Напомним, не так давно Эрвин выложила в свой закрытый профиль в Instagram откровенное фото, на котором позирует по пояс обнаженной.

Несмотря на то, что самые пикантные места девушка прикрыла руками, ее поклонники назвали снимок "горячим", а саму ее - "самой сексуальной художницей".