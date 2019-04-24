"Очень волновалась": Семенович рассказала о съемках в "Гардемаринах"

Российская певица, актриса и фигуристка Анна Семенович рассказала, как прошел ее первый съемочный день в продолжении советского фильма "Гардемарины". Фотографии со съемок певица опубликовала на своей странице в Instagram.
Работа над продолжением популярной кинокартины началась осенью 2018 года. Сюжет фильма "Гардемарины-4" развивается вокруг событий времен Русско-турецкой войны, которая началась в 1787 году.
В съемках также принимают участие Дмитрий Харатьян, Ольга Машная, Михаил Боярский, Александр Домогаров и Кристина Орбакайте.
Семенович указала, что она практически не спала перед началом съемок и сильно волновалась.
"Вчера был мой первый съёмочный день в легендарном фильме "Гардемарины". Я очень волновалась, спала перед съемками всего несколько часов (мне нужно было в 6 утра быть на гриме), но, когда увидела свои шикарные костюмы, декорации, своих партнеров по фильму, я успокоилась и с огромным удовольствием работала весь день в кадре!", - отметила актриса.
Вчера был мой первый съёмочный день в легендарном фильме <Гардемарины >. Я очень волновалась , спасла перед съемками всего несколько часов ( мне нужно было в 6 утра быть на гриме) , но когда увидела свои шикарные костюмы, декорации , своих партнеров по фильму , я успокоилась и с огромным удовольствием работала весь день в кадре! Легендарная @sdruzhinina_official заряжает всех своей энергией и идеями, какое счастье столкнуться по Жизни с такой легендарной женщиной🌟Любимые мои, желайте нам удачи, скоро вас ждёт ещё один красивый , красочный и захватывающий фильм, мы уж постараемся 😉🙌🏻 Я побежала в кадр с @pankratovcherny_official 🔥листай ленту 👉🏼 #фильм #гардемаринывперед #анясеменович #светланадружинина #позитивщики❤️❤️❤️
Однако не все разделили радость певицы, некоторые пользователи даже намекнули на то, что в России есть другие актрисы, которые могли бы принять участие в съемках.
Тем не менее большинство подписчиков Семенович восприняли эту новость положительно и пожелали ей удачи.
Ранее сообщалось, что исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram "пикантное" фото.