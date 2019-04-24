"Очень волновалась": Семенович рассказала о съемках в "Гардемаринах"

"Вчера был мой первый съёмочный день в легендарном фильме "Гардемарины". Я очень волновалась, спала перед съемками всего несколько часов (мне нужно было в 6 утра быть на гриме), но, когда увидела свои шикарные костюмы, декорации, своих партнеров по фильму, я успокоилась и с огромным удовольствием работала весь день в кадре!", - отметила актриса.