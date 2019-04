"Очень волновалась": Семенович рассказала о съемках в "Гардемаринах"

Вчера был мой первый съёмочный день в легендарном фильме <Гардемарины >. Я очень волновалась , спасла перед съемками всего несколько часов ( мне нужно было в 6 утра быть на гриме) , но когда увидела свои шикарные костюмы, декорации , своих партнеров по фильму , я успокоилась и с огромным удовольствием работала весь день в кадре! Легендарная @sdruzhinina_official заряжает всех своей энергией и идеями, какое счастье столкнуться по Жизни с такой легендарной женщиной🌟Любимые мои, желайте нам удачи, скоро вас ждёт ещё один красивый , красочный и захватывающий фильм, мы уж постараемся 😉🙌🏻 Я побежала в кадр с @pankratovcherny_official 🔥листай ленту 👉🏼 #фильм #гардемаринывперед #анясеменович #светланадружинина #позитивщики❤️❤️❤️

