Открылись детали ДТП, в которое попала МакSим

"Скользкая дорога, на скорости пробило колесо, видимо, что-то на дороге было. Сильно занесло машину, врезались в бордюр", - объяснила Соколова.

У исполнительницы множество ушибов, но угрозы для жизни нет.

"Надеюсь, уже через несколько дней она будет сама способна комментировать свою сложную ситуацию", - добавила она.

Напомним, про аварию стало известно 23 апреля, после публикации Соколовой в Instagram сообщения с фотографиями пострадавшей певицы. Известно, что звезда торопилась на обратный рейс в Москву, чтобы успеть на съемки клипа "Абонент недоступен".