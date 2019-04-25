Открылись детали ДТП, в которое попала МакSим

Представительница популярной певицы МакSим Маргарита Соколова раскрыла детали аварии, в которую попала звезда. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на радио "Говорит Москва".
Авария произошла за рубежом. Виной случившемуся была пробитая автопокрышка.
"Скользкая дорога, на скорости пробило колесо, видимо, что-то на дороге было. Сильно занесло машину, врезались в бордюр", - объяснила Соколова.
У исполнительницы множество ушибов, но угрозы для жизни нет.
"Надеюсь, уже через несколько дней она будет сама способна комментировать свою сложную ситуацию", - добавила она.
Напомним, про аварию стало известно 23 апреля, после публикации Соколовой в Instagram сообщения с фотографиями пострадавшей певицы. Известно, что звезда торопилась на обратный рейс в Москву, чтобы успеть на съемки клипа "Абонент недоступен".
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Дорогие друзья и коллеги! Вынуждена сообщить вам эту безрадостную новость и опубликовать эти фото , чтобы избежать каких-либо спекуляций или недопонимания в дальнейшем, а также ответить на все вопросы по поводу участия МакSим в ближайших запланированных мероприятиях и концертах. На днях , моя подопечная, любимая многими из вас певица МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на свой обратный рейс в Москву на сьемки клипа «Абонент не доступен». Сейчас самое страшное для нас уже позади и ситуация под полным контролем, Мариной занимаются лучшие врачи - спасибо им огромное! Я прошу вас с пониманием отнестись к нашей ситуации и пожелать Марине скорейшего выздоровления. Ваша поддержка и любовь очень важны и мы это ценим как никогда. Мы надеялись на более быстрое востановление,но по прогнозам врачей до 20 чисел мая Марина будет находиться на реабилитации. Запланированные концерты мы перенесём на конец мая, июнь и обязательно выступим в каждом городе, где должны были выступить. Сейчас я не могу избавиться от мысли, что я сама лично написала вам ранее, что клип будет на реальных событиях и что такого не было ещё ни у кого - тогда мы ждали Марину рано утром на съёмочной площадке и я представить не могла, как все обернется. P.S. Я открыта для комментариев для СМИ и по возможности буду держать вас в курсе происходящего.