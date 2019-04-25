Бузова показала шрамы, которые получила из-за экс-жениха Дениса Лебедева

Ксения обратилась к Ольге и объяснила, что пора уже начать говорить о мужчинах. Она стала предлагать Бузовой возможных холостых кандидатов.

Собчак подчеркнула, что певица часто строит из себя дурочку и переигрывает. Причины такого поведения для Ксении непонятны.

Когда речь зашла об Амиране Сардарове в голосе Бузовой зазвучали печальные нотки. Она вспомнила, как в момент развода с Дмитрием Тарасовым позвонила видеоблогеру и попросила его помочь найти машину на время, так как бывший муж тогда отнял у нее автомобиль и выгнал из квартиры.

"Мне нужно было срочно, хотя бы временно...Я знала, что он сотрудничает с одним брендом. Просто попросила номер телефона. Он сказал: Да, Олечка, сейчас пришлю. И через час... написал мне сообщение, что из-за того, что у вас конфликт - я не могу тебе помочь", - рассказала певица.

Она отметила, что с тех пор они не виделись и не общались.

"Думал ли он об этой ситуации? Стыдно ему или нет? Мне тогда было очень обидно... Почему-то со мной все мужики воюют...", - добавила Ольга.

Ксения сказала, что следующих женихов она отрывает от сердца. Бузова предположила, что речь идет о Максиме Виторгане. Тон телеведущей изменился и она объяснила, что у нее "бывших не бывает". Собчак дала четко понять, что ей не нравятся такие разговоры.

"Тебе не выгодно со мной ссориться", - подчеркнула журналистка.

Ольга Бузова объяснила, что для нее сейчас материальный статус мужчины не главное. Она хочет, чтобы ей было хорошо с человеком.

Своим главным талантом звезда называет то, что она "настоящая и честная".

"Если мне мужчина не будет нравиться, я не буду с ним. Я не буду с ним даже минуты... Мое состояние и мое желание тут главное", - объяснила Бузова.

Она рассказала, что на проекте "Замуж за Бузову" ей действительно понравился финалист Денис Лебедев.

"На проекте мне действительно понравился этот мальчик... Я оказалась в ситуации, когда появился смелый мужчина, который меня в себя влюбил.Я попала в ловушку.. Мне не поверили, а это была первая живая эмоция после развода с мужем... Я действительно в него влюбилась, а оказался не очень хорошим человеком... Когда я это поняла, мне стало очень плохо... Я не хотела опять страдать", - чуть плача призналась Ольга.

Бузова показала Собчак белые шрамы на своем теле.

"У меня по-прежнему под сердцем шрам, который не проходит... От Дениса, когда я узнала, как он со мной поступил... Мне было очень плохо... Уколы ставили. Я об этом никому не говорила, не знаю... зачем я тебе это говорю...", - добавила Ольга.

Звезда объяснила, что ее словам не верили. Лебедев оказался плохим человеком и разбил сердце Бузовой по-настоящему.

"Шрамы на сердце - в прямом смысле...", - сказала Ольга.

Бузова объяснила, что она просто хочет быть счастливой, но ее постоянно обманывают мужчины.

Денис Лебедев и Ольга Бузова ФОТО: https://www.instagram.com/zabuzovy