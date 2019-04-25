Бузова показала шрамы, которые получила из-за экс-жениха Дениса Лебедева
23 апреля вышел очередной выпуск "Осторожно, Собчак". Героиней программы Ксении Собчак стала певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова. В какой-то из моментов разговор зашел о мужчинах. Звезда призналась, что после шоу "Замуж за Бузову" ей действительно было очень плохо. Она влюбилась в финалиста Дениса Лебедева по-настоящему. После ужасной правды, которая открылась заставила Ольгу обратиться к медикам.
Ксения обратилась к Ольге и объяснила, что пора уже начать говорить о мужчинах. Она стала предлагать Бузовой возможных холостых кандидатов.
Собчак подчеркнула, что певица часто строит из себя дурочку и переигрывает. Причины такого поведения для Ксении непонятны.
Когда речь зашла об Амиране Сардарове в голосе Бузовой зазвучали печальные нотки. Она вспомнила, как в момент развода с Дмитрием Тарасовым позвонила видеоблогеру и попросила его помочь найти машину на время, так как бывший муж тогда отнял у нее автомобиль и выгнал из квартиры.
"Мне нужно было срочно, хотя бы временно...Я знала, что он сотрудничает с одним брендом. Просто попросила номер телефона. Он сказал: Да, Олечка, сейчас пришлю. И через час... написал мне сообщение, что из-за того, что у вас конфликт - я не могу тебе помочь", - рассказала певица.
Она отметила, что с тех пор они не виделись и не общались.
"Думал ли он об этой ситуации? Стыдно ему или нет? Мне тогда было очень обидно... Почему-то со мной все мужики воюют...", - добавила Ольга.
Ксения сказала, что следующих женихов она отрывает от сердца. Бузова предположила, что речь идет о Максиме Виторгане. Тон телеведущей изменился и она объяснила, что у нее "бывших не бывает". Собчак дала четко понять, что ей не нравятся такие разговоры.
"Тебе не выгодно со мной ссориться", - подчеркнула журналистка.
Ольга Бузова объяснила, что для нее сейчас материальный статус мужчины не главное. Она хочет, чтобы ей было хорошо с человеком.
Своим главным талантом звезда называет то, что она "настоящая и честная".
"Если мне мужчина не будет нравиться, я не буду с ним. Я не буду с ним даже минуты... Мое состояние и мое желание тут главное", - объяснила Бузова.
Она рассказала, что на проекте "Замуж за Бузову" ей действительно понравился финалист Денис Лебедев.
"На проекте мне действительно понравился этот мальчик... Я оказалась в ситуации, когда появился смелый мужчина, который меня в себя влюбил.Я попала в ловушку.. Мне не поверили, а это была первая живая эмоция после развода с мужем... Я действительно в него влюбилась, а оказался не очень хорошим человеком... Когда я это поняла, мне стало очень плохо... Я не хотела опять страдать", - чуть плача призналась Ольга.
Бузова показала Собчак белые шрамы на своем теле.
"У меня по-прежнему под сердцем шрам, который не проходит... От Дениса, когда я узнала, как он со мной поступил... Мне было очень плохо... Уколы ставили. Я об этом никому не говорила, не знаю... зачем я тебе это говорю...", - добавила Ольга.
Звезда объяснила, что ее словам не верили. Лебедев оказался плохим человеком и разбил сердце Бузовой по-настоящему.
"Шрамы на сердце - в прямом смысле...", - сказала Ольга.
Бузова объяснила, что она просто хочет быть счастливой, но ее постоянно обманывают мужчины.
Напомним, в завершении программы "Замуж за Бузову" Бузова наконец-то обрела долгожданного жениха. Им стал сыровар Денис Лебедев. Но, оказалось, что мужчина обманывал звезду.