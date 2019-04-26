"Очевидная ложь!": Организатор концертов Лободы опроверг заявление певицы

"Распространяемая информация о "некомпетентности" и мошенничестве компании Euroshow group и Теймураза Топчиашвили является ложной и не соответствует действительности", - приводит слова организаторов эстонское издание.

Согласно информации между финансовым партнером Euroshow Group и представителями Светланы Лободы существует документальная договоренность о способе оплаты всего тура.

Таким образом, продюсерский центр Светланы Лободы получает гарантированную сумму постфактум.

"В связи с существенным удорожанием выполнения технического райдера и невозможностью организаторов в данный момент покрыть эту сумму, с администрацией артиста была заключена договоренность о переносе концертов в Вильнюсе и Клайпеде на ближайшие даты, о чем был уведомлен билетный оператор и концертный зал.

Но позже дирекция артиста в одностороннем порядке отменила свое предыдущее решение и выступила с заявлением о невозможности проведения концертов в рамках этого тура в другие даты", - говорится в сообщении.

Администрация Светланы Лободы потребовала выплатить определенную сумму наличными, что является невозможным, так как все сделки компания Euroshow Group проводит "только официально на основании договоров".

"После односторонней отмены договоренности о переносе концертов на другие даты было достигнуто соглашение об оплате готового технического райдера после выплат от билетного оператора, но концертный зал потребовал выплатить наличными "гарантийную сумму за сидячий партер", что произойти не могло по указанным выше причинам", - пояснили организаторы.

Из-за всего этого зал был закрыт, а технический персонал не допущен к работе.

"По поводу "наш организатор по приезде в Латвию взял и исчез со всеми деньгами": это является очевидной ложью!

В течение тура Светланы Лободы представители компании и Теймураз Топчиашвили лично присутствовали на площадках, все текущие расходы артиста были оплачены. Ни о каком варианте "неуважения по отношению к артисту или зрителям" речи идти не может", - отметили в Euroshow Group.

Согласно информации предоставленной компанией, специалисты, работающие в компании Euroshow Group, обладают многолетним опытом организации мероприятий в Европе. Проведено более 500 концертов различного уровня сложности.

В течение всего периода деятельности организаторы сталкивались с различными трудностями, но "всегда находили решение, которое положительно сказывалось на благодарных зрителях".

"Несмотря на сложившуюся ситуацию, компания Euroshow Group пыталась и пытается решить всё максимально мирным путем, который удовлетворит все стороны.

Возврат денег за билеты на несостоявшиеся концерты в Литве будет произведен в соответствии с правилами билетного оператора", - говорится в сообщении компании Euroshow group.