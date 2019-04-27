Сколько Ольга Бузова зарабатывает в Instagram?

Недавно Ольга Бузова получила массу критики от журналистки Ксении Собчак. Замечания коснулись и рекламы в Instagram. Телеведущая отметила, что Ольга могла бы брать с рекламодателей гораздо больше, как например Сергей Шнуров.
Звезда была совершенно не согласно с предложениями Собчак.
В свою очередь, если посмотреть исследование, которое провел российский Интернет-маркетолог и PR-специалист Андрей Задачин, то можно предположить, что Ольга Бузова берет от 4,1 тысяча евро до 5,5 тысяч евро за одну публикацию.
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Стоит отметить, что развод с футболистом Дмитрием Тарасовым положительно сказался на карьере звезды.
Ведь, до расставания с мужем у Бузовой было только около 4 млн подписчиков, а получала она в среднем 100 тыс. рублей (1,3 тысячи евро) за один рекламный пост.
Но сразу же после развода на ее аккаунт в Instagram подписалось 9,5 млн человек. Таким образом ее страница превратилась в настоящий источник дохода.
На сегодняшний день количество подписчиков страницы @buzova86 уже превышает 15 млн.
В последнем интервью Ксения Собчак упомянула, что по просмотрам в сторис Бузова обошла Ким Кардашьян.
Но заказать рекламу у Бузовой в аккаунте не так дорого. В среднем за рекламу она от 300–400 тыс. рублей (4,1 тысяча евро - 5,5 тысяч евро) за один пост, но стоимость увеличивается за размещение в вечернее время.
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Но Ольга компенсирует свои демократичные расценки количеством публикаций. Если обратить внимание, то она публикует от 4 до 10 постов в неделю.
Кроме того, реклама может быть разнообразной: от средств по уходу за волосами до вечерних платьев.
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