Сколько Ольга Бузова зарабатывает в Instagram?

Звезда была совершенно не согласно с предложениями Собчак.

В свою очередь, если посмотреть исследование, которое провел российский Интернет-маркетолог и PR-специалист Андрей Задачин, то можно предположить, что Ольга Бузова берет от 4,1 тысяча евро до 5,5 тысяч евро за одну публикацию.

Стоит отметить, что развод с футболистом Дмитрием Тарасовым положительно сказался на карьере звезды.

Ведь, до расставания с мужем у Бузовой было только около 4 млн подписчиков, а получала она в среднем 100 тыс. рублей (1,3 тысячи евро) за один рекламный пост.

Но сразу же после развода на ее аккаунт в Instagram подписалось 9,5 млн человек. Таким образом ее страница превратилась в настоящий источник дохода.

На сегодняшний день количество подписчиков страницы @buzova86 уже превышает 15 млн.

В последнем интервью Ксения Собчак упомянула, что по просмотрам в сторис Бузова обошла Ким Кардашьян.

Но заказать рекламу у Бузовой в аккаунте не так дорого. В среднем за рекламу она от 300–400 тыс. рублей (4,1 тысяча евро - 5,5 тысяч евро) за один пост, но стоимость увеличивается за размещение в вечернее время.

Но Ольга компенсирует свои демократичные расценки количеством публикаций. Если обратить внимание, то она публикует от 4 до 10 постов в неделю.