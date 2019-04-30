Видео: В Латвии развернулись свои "Игры Престолов"

Ребята признались, что съемки прошли в двух местах - на замерзшем озере Бебербеки и в одной из рижских фотостудий.

Музыканты хотели передать чувства, которые испытывали во время исполнения подобных композиций. Поэтому и был снят этот видеоклип.

Ролик начинается с игры участников в "настолку" - "Игры престолов" (ребята действительно в нее часто играют), но вдруг что-то идёт не так и гитарист (Дмитрий) проигрывает в игре и больше не хочет продолжать.

ФОТО: скриншот видео

Дмитрий желает очутиться в мрачном и таинственном мире игры, где летают драконы и царит вечная зима. Это он делает при помощи музыки. Герой исполняет вступление (отрывок) и открыв глаза он оказывается среди замёрзшего озера, а вернувшись обратно не понимает, что с ним произошло. Остальные участники пребывают в недоумении.

"Но гитарист и лидер группы не теряется. Он призывает своих соратников взять музыкальные инструменты, вооружиться отвагой и отправиться вместе с ним, туда же, где он был, с помощью музыки", - так объясняет происходящее в клипе Дмитрий.

Группа сделала метал-кавер на главный саундтрек из сериала.

В клипе над участниками пролетает дракон, пробегают белые ходоки и присутствует элемент перемещения между двумя реальностями.

Съёмкой и спецэффектами занимался Алекс Спиридонов.

ФОТО: скриншот видео

"Процесс работы с 3D графикой был очень сложный, но невероятно захватывающий и интересный...

Мы уже изначально знали, что будем вставлять силуэт дракона в несколько кадров, и предусмотрительно в этих же кадрах отыграли реакцию на приближающегося дракона. Это дало эффект присутствия и немного реалистичности.

По технической части мне пришлось отследить движение камеры, который снимался этот кадр, затем анимировать 3D скульптуру дракона и применить к ней движение виртуальной камеры. Но это лишь полдела, результат таких манипуляций выглядит очень искусственно. Для придания окончательного вида изображению необходимо его окрасить в той же гамме, что и исходный материал кадра, а также применить цифровой шум и сгладить движения крыльев дракона", - рассказал о работе над графикой Алекс.

Группа планирует выступление на фестивале Hyper Town с кавер-версиями различных композиций из фильмов, игр, сериалов, мультфильмов.