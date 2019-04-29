В Риге выступит группа IC3PEAK

IC3PEAK - это аудиовизуальный проект вокалистки Насти Креслиной и продюсера Ника Костылева, основанный в 2013 году в Москве.

Первый релиз - EP Vacuum в 2014 году, где были объединены в самостоятельный альбом элементы витч-хауса, танцевальной поп-музыки и жесткой электроники с перегруженными битами.

Сами музыканты называют свое звучание как "цифровой индустриальный поп, в котором звуковой терроризм сочетается с мелодической внятностью и возможностями для танцев".

В 2017 году IC3PEAK были номинированы в шорт-лист премии независимой музыки Jager Music Awards в категории "Электроника", а так же получили премию "Золотая Горгулья", как лучший экспериментальный проект года.

Их первый русскоязычный альбом под названием "Сладкая жизнь" приобрел невероятную популярность.

Клип "Грустная сука" на момент написания статьи собрал свыше 13 миллионов просмотров на YouTube.

В последнем альбоме "Сказка" появились песни на остросоциальные темы, наиболее яркой из которых является композиция и клип "Смерти больше нет", который собрал более 24 миллионов просмотров на YouTube.

Осенью 2018 года в СМИ появилась информация, об отмене нескольких концертов. Также сообщалось о задержании музыкантов.

В Риге IC3PEAK выступят уже в третий раз. Они исполнят свои лучшие работы, а также абсолютно новые песни.