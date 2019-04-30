"Поющие денежные мешки": Садальский резко высказался о победе дочери Алсу

Советский и российский актер Станислав Садальский на своей странице в Instagram раскритиковал победу дочери певицы Алсу и банкира Яна Абрамова на шоу "Голос. Дети". Он отметил, что поет девочка хорошо, но там были и более "тембристые и харизматичные дети".
Актер подчеркнул, что никто не сомневался в победе на шоу "внучки нефтяного магната Lukoil".
(пунктуация и орфография автора сохранены)
"Конечно у дочери Алсу неплохой тембр и поет хорошо, НО ....какие более голосистые, более тембристые и более харизматичные дети там были!!! Жаль их всех....увы....такова наша невеселая реальность...", - написал Садальский.
Артист отметил, что на Первом канале во всех шоу звезды "сами себя пародируют, сами себя награждают", а простые люди на все это спокойно смотрят.
Актер считает, что купить государственное телевидение возможно.
"Как после такого безобразия даже с детским конкурсом верить в то, что электронное голосование на выборах будет честным", - возмутился Садальский.
Он предполагает, что голосование накрутили.
"IP-адрес отправителя можно определить очень просто и проанализировать, где же обитают новоявленные поклонники, и сколько они потратили в припадке безумной любви к искусству. Почему бы этот конкурс не назвать честно – "Поющие денежные мешки"", - подытожил Садальский.
Ранее сообщалось, что мнение по поводу победы дочери Алсу высказали почти все звезды российского шоу-бизнеса. Кто-то поддержал Микеллу, а кто-то высказывался против. Руководство Первого канала опубликовало финальный протокол голосования, и привлекло компанию для проверки голосования. В свою очередь, Алла Пугачева сделала щедрые подарки детям, которые проиграли дочери Алсу.
💰Внучка нефтяного магната «ЛУКойла» Ралифа Рафиловича Сафина, доченька Алсу победила в конкурсе «Голос. Дети» и получила 1 млн рублей... Ну кто бы сомневался, что не победит....💰💰💰💰 Конечно у дочери Алсу неплохой тембр и поет хорошо, НО ....какие более голосистые, более тембристые и более харизматичные дети там были!!! Жаль их всех....увы....такова наша невеселая реальность.... на 1 канале 📺Посмотришь на эту галкинскую самодеятельность - песенки поют, кривляются , сами себя пародируют, сами себя награждают, а электорат вздыхает и хавает.... Интересно, до коле? #садальский #голос #дети #следственныйкомитет #прокуратура #алсу #сафина #лукойл
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💣А фанаты Ержана, Нино,Багратяна- сидели молча сжав зубы и не голосовали за своих! Брехня! «Деньги дедушки Сафина честные», 📺Филькина грамота. Недорого стоит купить государственное ТВ. Эрнст отметил, что поддержка одного из участников «существенно превысила количество голосов за других конкурсантов». А фанаты Ержана или Нино сидели молча сжав зубы и не голосовали за своих! И как после такого безобразия даже с детским конкурсом верить в то, что электронное голосование на выборах будет честным Голосование однозначно -накрутили. Нашим звездам надо с Сафиных пример брать и учиться. IP-адрес отправителя можно определить очень просто и проанализировать, где же обитают новоявленные поклонники и сколько они потратили в припадке безумной любви к искусству. Почему бы этот конкурс не назвать честно – "Поющие денежные мешки💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰👍🏾#станиславсадальский #голос #💰 #подкуп #выборы #такэтоделается #конкурс