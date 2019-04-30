"Поющие денежные мешки": Садальский резко высказался о победе дочери Алсу

Советский и российский актер Станислав Садальский на своей странице в Instagram раскритиковал победу дочери певицы Алсу и банкира Яна Абрамова на шоу "Голос. Дети". Он отметил, что поет девочка хорошо, но там были и более "тембристые и харизматичные дети".